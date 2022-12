Elia Giorgio Cassardo, giovane 22enne che ha acquisito popolarità televisiva lo scorso hanno grazie alla partecipazione a La Caserma (Rai Due), è stato denunciato all’alba di venerdì a Milano. Le accuse, come riferisce Milano Today, sono resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il ragazzo, secondo le prime ricostruzioni della vicenda che lo ha visto coinvolto, avrebbe prima fatto un gran trambusto nella casa e nel condominio in cui vive, poi avrebbe fatto lo stesso nell’auto dei carabinieri e in caserma. Gli uomini dell’Arma, intervenuti per placarlo, sarebbero stati da lui aggrediti.

A lanciare l’allarme con una chiamata al 112, sempre come riportato da Milano Today, sarebbe stato il padre di Elia Giorgio. Il genitore, verso le ore 6 del 30 dicembre, si trovava in casa con la compagna e il figlio. Quest’ultimo, fuori di sé, avrebbe cominciato a distruggere mobili e arredi presenti nella dimora. Il tutto mentre urlava frasi prive di logica sul pianerottolo.

Gli agenti giunti sul posto – Cassardo vive in una palazzina di via Rasori, in zona Pagano – hanno subito capito che la situazione non era affatto semplice da gestire. Infatti, dopo il loro arrivo, il 22enne sarebbe stato protagonista di ulteriori escandescenze: avrebbe impugnato un bastone di legno e una persiana, usandola come ‘scudo’ per scagliarsi contro le forze dell’ordine.

Non solo: nel suo tentativo di aggressione, il ragazzo avrebbe continuato a pronunciare insulti, offese e minacce di morte nei confronti degli uomini dell’Arma. Dopodiché avrebbe cercato rifugio su un terrazzino condominiale. Ed è qui che i militari lo avrebbero raggiunto ed avrebbero anche estratto il taser nel tentativo di calmarlo. Alla fine sarebbero riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo.

Il trasferimento in caserma e poi in ospedale

Quando il giovane è stato caricato sulla volante, non avrebbe smesso di menare calci che avrebbero colpito ripetutamente la portiera dell’auto dei carabinieri, sia dall’interno che dall’esterno. Cassardo è quindi stato portato in caserma dove sono intervenuti i medici del 118, che – dopo aver fatto anche loro i conti con la sua rabbia – lo hanno sedato e trasportato in codice verde al Fatebenefratelli.

Cassardo, come sopra accennato, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti del reality in onda su Rai Due La Caserma. Allora aveva narrato di essere stato cacciato da un collegio di Milano e di aver affrontato, poco prima dell’esperienza televisiva, un “periodo buio”.