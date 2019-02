By

Elga Enardu operata a Milano per un nodulo al seno: “Ho vinto”. L’intervento e le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Tutto è bene quel che finisce bene. E soprattutto prevenzione, sempre. Questo il messaggio di Elga Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne ha affidato ai social un invito diretto alle donne, esortandole a stare sempre all’erta sulla propria salute. Le sue parole sono giunte dopo che è stata operata nelle scorse ore a Milano, nell’Istituto Clinico Humanitas, per asportare un nodulo al seno scoperto circa tre anni fa. Ad accompagnare la 42enne sarda nella struttura ospedaliera c’è stato il suo inseparabile marito Diego Daddi. Poche ore fa, ad intervento concluso, Elga ha informato i propri follower social che tutto è andato per il meglio. “Ho vinto”, ha scritto raggiante, pubblicando una foto gioiosa con il coniuge.

Elga Enardu di Uomini e Donne: l’intervento e il messaggio rivolto alle donne: “Ponete rimedio prima che sia troppo tardi”

“Sto andando a Milano. Oggi, toglierò un nodulo al seno che ho scoperto nel 2016 con l’auto palpazione“, ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso delle Instagram Stories. Vista la sua esperienza personale, ha colto l’occasione per invitare le donne a salvaguardare sempre la propria salute: “Molto importante è quella pratica banale dell’auto palpazione con cui ci possiamo rendere conto se qualcosa sta cambiando e possiamo porvi rimedio prima che sia troppo tardi. Questo vuole essere un invito a tutte voi a farlo. Guardate su internet e chiedete al vostro medico“. Poi Elga, a operazione riuscita, è riapparsa sui social e ha ringraziato tutti i fan che le hanno dedicato un pensiero in queste ore, informandoli che tutto è andato per il verso giusto.

Diego Daddi ed Elga Enardu, 10 anni d’amore: da Uomini e Donne all’altare, passando per la convivenza

Elga Enardu e Diego Daddi si sono conosciuti a Uomini e Donne, ma la loro frequentazione è iniziata quando si sono spente le telecamere dello show. Più precisamente la storia ha preso quota nel 2009. I due hanno poi optato per la convivenza. Infine, il 21 ottobre 2017, si sono sposati nel Santuario di Nostra Signora di Bonaria, a Cagliari.