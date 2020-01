Giovanni Conversano replica a Elga Enardu, che non si è presentata al confronto a Domenica Live

Si fa sempre più aspra la guerra tra Giovanni Conversano e e le gemelle Enardu. Dopo che Elga non si è presentata all’ultima puntata di Domenica Live, Conversano ha deciso di replicare su Instagram. Nel salotto di Barbara d’Urso era previsto un confronto tra i due ex cognati per parlare della breve incursione di Serena al Grande Fratello Vip, dove è attualmente in gioco l’ex fidanzato Pago. Elga ha preferito non presentarsi nello studio Mediaset per non incontrare Giovanni e questa decisione ha spinto il pugliese ad attaccare di nuovo l’ex tronista di Uomini e Donne sui social network.

Giovanni Conversano critica la scelta di Elga Enardu

“Ho letto su qualche sito che qualcuno non è venuto in trasmissione perché non si siede a tavola con oggetti di basso livello. Volevo ricordare a quel qualcuno che per venire lì in trasmissione e per avere un confronto diretto ci vuole coraggio, bisogna saper parlare in italiano e avere delle argomentazioni. Io ho raccontato un terzo di tutto quello che devo raccontare”, ha dichiarato Giovanni Conversano attraverso le stories di Instagram. L’ex corteggiatore di Serena Enardu sembra dunque pronto a fare nuove rivelazioni su questa relazione, che ormai risale a dieci anni fa. “Ho già detto che non mi interessava attaccare ma volevo soltanto chiarire”, ha aggiunto l’imprenditore pugliese. Poi la promessa finale: “Da oggi non lascerò passare più niente, sono disposto a qualsiasi confronto. Sono stato in silenzio per troppo tempo”.

Cosa aveva detto Elga Enardu sul mancato confronto con Conversano

“È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso livello”, ha detto Elga Enardu su Instagram dopo il mancato confronto con Giovanni Conversano a Domenica Live.