Elga Enardu: “Come sto davvero dopo la separazione: pronta per un fidanzato? Ecco la verità”

Elga Enardu, confidandosi con i suoi fan attraverso alcune storie Instagram, ha parlato di come sta vivendo la fine del matrimonio con Diego Daddi. In particolare, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come si sente e ha risposto a chi le ha domandato se sia pronta per iniziare una nuova relazione. Il suo ex marito ha invece già trovato ristoro sentimentale tra le braccia di Barbara Santagati, donna con la quale è uscito allo scoperto nelle scorse settimane. I due prima hanno iniziato a vedersi da amici, poi hanno capito di provare sentimenti più forti.

Elga Enardu e la separazione da Diego Daddi: “Ecco come sto”

Elga, dopo che molte persone le hanno domandato come si fa a superare una rottura dopo anni di matrimonio, ha fatto un discorso tramite il quale ha giustamente sottolineato che ognuno vive le situazioni nel proprio modo e che quindi non c’è un “trucco” che tutti possono sfruttare. “Quello che mi sento di dire – ha consigliato rivolgendosi alle donne – è di costruire qualcosa per voi stesse e di essere indipendenti, imparate a stare bene con voi stesse. Io mi rendo conto che la mia condizione non è paragonabile a quella di tante altre, come chi non ha un lavoro o chi ha figli. Però cercate di essere indipendenti e di costruire qualcosa per voi”.

Enardu ha poi risposto anche a chi le ha chiesto se in questo particolare momento della sua vita sia predisposta a cominciare una nuova frequentazione e, più in generale, a rifarsi una vita. “Io ho già una vita”, ha premesso, per poi aggiungere: “Non credo comunque che siano cose che si possano decidere. Una cosa è certa, da single sto bene e quello che mi auguro per la mia vita è proprio questo, di continuare a stare meglio”.

Diego Daddi fa coppia con Barbara Santagati, Elga single (e non cerca l’amore)

Dunque l’ex volto di UeD non esclude di poter innamorarsi di nuovo. Ma non è un qualcosa che sta cercando o forzando. Saggiamente ha specificato che l’amore non è pianificabile. Può arrivare oppure no. Elga ha inoltre evidenziato che, nonostante la fine del suo matrimonio l’abbia gettata in un momento tutt’altro che facile, si senta in pace con se stessa. Nulla fa pensare che possa esserci un ritorno di fiamma con Daddi. Come accennato, il 41enne da qualche settimana ha iniziato a fare coppia con Barbara Santagati. Entrambi hanno rimarcato di aver cominciato a frequentarsi dopo che la relazione con Enardu era giunta al capolinea. In altre parole, il matrimonio non terminato per il coinvolgimento di persone terze.