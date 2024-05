Elettra scatenata a Verissimo: gaffe e lapsus, Toffanin corre ai ripari

Tra gli ospiti di Verissimo del 25 maggio 2024 c’è anche lei: Elettra Lamborghini. La cantante emiliana ha strappato un sorriso a tutti con la sua spontanea e genuina simpatia. Come spesso le accade, non è mancata nemmeno una gaffe che ha scatenato il pubblico.

Elettra ha conquistato il grande pubblico italiano non soltanto con il suo talento sul palco musicale e televisivo (è la conduttrice di Only Fun – Comico Show) ma anche per la simpatia e la dolcezza che la contraddistinguono. Dietro alla patina da pop star, infatti, si cela una ragazza sensibile e solare, molto amata dal suo pubblico. È proprio questo l’aspetto della Lamborghini che ha fatto da padrone nell’intervista a Verissimo.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, la bella Elettra si è raccontata senza filtri, alla luce di una nuova fase della sua vita iniziata da poco. La cantante, infatti, ha compiuto 30 anni lo scorso 17 maggio, festeggiando con un super party tutto a tema animalier. Tra l’amore per il marito e quello per gli animali (in particolare per i cavalli), l’artista bolognese ha ripercorso anche alcune tappe del suo passato. Nel racconto sull’adolescenza, la Lamborghini è inciampata in una gaffe che non è di certo passata inosservata. “Io studiavo sessuologia a scuola”, ha affermato la bella Elettra. Ripresa dalla Toffanin, si è subito corretta per lo scivolone!

La cantante, infatti, voleva intendere “educazione sessuale”, forse alludendo anche all’annoso dibattito in vigore in Italia sull’introduzione della disciplina nelle scuole pubbliche. La conduttrice veneta è scoppiata in una sonora risata insieme alla sua ospite. “Spiegavano il corpo umano e la riproduzione”, ha spiegato la conduttrice, dando la possibilità alla simpatica Elettra di spiegarsi meglio.

Come già accennato, la Lamborghini ha parlato anche della sua vita privata e del matrimonio con il celebre dj olandese Afrojack. I due stanno per festeggiare il loro sesto anno come marito e moglie e proprio la cantante ha raccontato la bellezza del suo legame con l’artista. “Non ha difetti”, ha detto la cantante, visibilmente emozionata nel parlare del suo compagno di vita.