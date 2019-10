Elettra Lamborghini, spunta la sorella segreta: “Fammi incontrare papà!”

Elettra Lamborghini ha una sorella segreta? Arriva l’appello su Nuovo

Elettra Lamborghini potrebbe avere una sorella segreta. Il condizionale è d’obbligo perché al momento non ci sono certezze ma la presunta parente dell’artista ha lanciato un appello al settimanale Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 17 ottobre. La ragazza in questione si chiama Flavia, è un’estetista napoletana di 31 anni e sostiene di essere la figlia segreta di Tonino Lamborghini, noto imprenditore attivo nel mondo degli accessori di lusso e figlio di Ferruccio, fondatore della casa automobilista che porta il suo cognome e che produce bolidi di alta gamma. Flavia è convinta che Lamborghini sia suo padre e per poterlo incontrare ha deciso di lanciare un appello ad Elettra attraverso le pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Le parole di Flavia, la presunta figlia segreta di Tonino Lamborghini

“Elettra, mettiti nei miei panni e aiutami a sensibilizzare tuo padre. Vorrei parlare con lui e scoprire la verità”, ha chiesto Flavia tramite il giornale edito da Cairo Editore. “Credo sia l’unica via possibile. Ho provato tante volte a contattare Tonino Lamborghini privatamente, senza coinvolgere né avvocati né giornali, ma da lui non ho avuto risposta. Ho pure contattato sua moglie, ma mi ha risposto che lui non voleva avere alcun colloquio con me”, ha spiegato la napoletana. Che ha scoperto la presunta verità negli ultimi mesi del 2018, quando la madre le avrebbe rivelato che il vero padre non era quello con la quale era cresciuta. Successivamente Flavia avrebbe avuto un incontro con Tonino Lamborghini che non si sarebbe rivelato piacevole.

Flavia racconta al settimanale Nuovo l’incontro con Tonino Lamborghini

“Mi sono presentata davanti all’azienda di Lamborghini. Lui è arrivato in auto ed è sceso un attimo lasciandola aperta. Io ne ho approfittato e mi sono seduta sul sedile del passeggero, così quando è risalito eravamo faccia a faccia. Gli ho detto chi ero e la sua reazione è stata di cattivo gusto. Mi ha detto che mia madre era una donna frivola e che tra loro non c’era stata una relazione, ma solo fugaci incontri. Mi ha detto che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo equilibrio familiare. Allora sono scesa dall’auto piangendo”, ha raccontato la presunta sorella segreta di Elettra Lamborghini. Flavia è pronta a sottoporsi al test del DNA, non per denaro ma per una serenità personale. “Voglio scoprire chi sia il mio vero padre solo per la mia serenità”, ha garantito.

La storia della famiglia di Elettra Lamborghini

Tonino Lamborghini ha avuto dalla moglie Luisa cinque figli: Ferruccio, chiamato così in onore del nonno, Elettra, Ginevra e le gemelle Lucrezia e Flaminia.