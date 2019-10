Elettra Lamborghini ha una sorella segreta? Il caso approda da Barbara d’Urso

Dopo l’intervista al settimanale Nuovo il caso di Flavia, la presunta sorella segreta di Elettra Lamborghini, approda nel salotto di Barbara d’Urso. A Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda lunedì 28 ottobre, è stata ospite Rosalba, la madre di Flavia e presunta ex fiamma di Tonino Lamborghini. Secondo quanto raccontato dalla donna napoletana in diretta tv, l’incontro con l’imprenditore sarebbe avvenuto nella seconda metà degli Anni Ottanta, a Milano, quando l’ospite della d’Urso aveva appena 17 anni. I due sarebbero stati subito travolti dalla passione ma dopo qualche mese la storia sarebbe stata interrotta da Rosalba che pare abbia preferito tornare a Napoli e sposare un altro uomo. Ma durante il matrimonio Tonino si sarebbe fatto risentire e sarebbe diventato in poco tempo l’amante di Rosalba, che sarebbe rimasta incinta in un secondo momento di Flavia, alla quale ha rivelato l’identità del presunto padre biologico solo lo scorso anno.

La storia della presunta sorella segreta di Elettra Lamborghini

Come spiegato anche da Rosalba a Domenica Live, Flavia avrebbe provato a contattare Tonino Lamborghini ma senza successo. “Mi sono presentata davanti all’azienda di Lamborghini. Lui è arrivato in auto ed è sceso un attimo lasciandola aperta. Io ne ho approfittato e mi sono seduta sul sedile del passeggero, così quando è risalito eravamo faccia a faccia. Gli ho detto chi ero e la sua reazione è stata di cattivo gusto. Mi ha detto che mia madre era una donna frivola e che tra loro non c’era stata una relazione, ma solo fugaci incontri. Mi ha detto che ero stata scorretta a contattare sua moglie e che non dovevo permettermi di rompere il suo equilibrio familiare. Allora sono scesa dall’auto piangendo”, ha raccontato la presunta sorella segreta di Elettra Lamborghini. Flavia è pronta a sottoporsi al test del DNA, non per denaro ma per una serenità personale. “Voglio scoprire chi sia il mio vero padre solo per la mia serenità”, ha garantito.

La storia della famiglia di Elettra Lamborghini

Tonino Lamborghini ha avuto dalla moglie Luisa cinque figli: Ferruccio, chiamato così in onore del nonno, Elettra, Ginevra e le gemelle Lucrezia e Flaminia.