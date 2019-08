Elettra Lamborghini ferma lo show: “Le mie ragazze erano in pericolo”

Elettra Lamborghini: “Stasera ho dovuto fermare il mio show”. Ecco che cosa è successo

“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più” recita una celebre canzone ed Elettra Lamborghini ne è l’incarnazione perfetta. La cantante di Pem Pem è una ragazza con la testa ben fissa sulle spalle e che tiene molto ai suoi fan e alla loro incolumità. E proprio ieri sera lo ha dimostrato ancora una volta. Sfortunatamente la Lamborghini è stata costretta a fermare il suo show che si è tenuto ieri, 3 Agosto 2019, in una discoteca di Lignano Pineta per un motivo molto importante. A spiegare quello che è successo è stata direttamente lei sui suoi profili social dove ha colto l’occasione per mandare un messaggio molto forte ai suoi fan. Le parole di Elettra hanno colpito tantissime persone che si sono sentite in dovere di farle i complimenti. Dalla giovane Lamborghini, infatti, c’è solo da prendere esempio. Questa star italiana ha uno stile pazzesco e fuori dal comune ma il suo è un animo gentile ricco di forza, serietà e disponibilità nei confronti del prossimo. E questo lo ha dimostrato proprio ieri sera a Lignano Pineta quando ha deciso di stoppare il suo spettacolo per proteggere le sue fan.

“Stavo cantando la mia ultima canzone ma…” il racconto di Elettra Lamborghini

Sul suo profilo Instagram, Elettra ha raccontato che cosa è successo ieri sera: “Con mio grande dispiacere devo comunicarvi una cosa. Inizio col dire che stasera io non stavo bene, è già da qualche giorno che non sto benissimo poi stasera proprio prima di iniziare lo show la temperatura mi si è alzata e avevo la pelle d’oca. Comunque, stasera purtroppo ho dovuto fermare il mio show anche se stavo cantando la mia ultima canzone. Perché? Perché io ragazzi non ho mai visto degli animali del genere, c’era gente che si spingeva come degli animali. Non sapersi divertire a quell’età per me è qualcosa di grave. Ho provato a fargli capire che non c’era bisogno di spingere, c’erano tutte le mie ragazze che cantavano le mie canzoni e non ce l’ho fatta. Io ringrazio i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato. Io non bevo e non fumo e ringrazio di cuore mio padre perché è davvero da sfigati. Ragazzi, non dovete fare quello che fanno gli altri. Comunque, io sono uscita.”

Il malore della fan e il forte messaggio di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini poi ha riferito ai suoi follower che purtroppo una ragazza presente al concerto ha avuto un malore ed ha colto l’occasione per lanciare un messaggio molto importante: “Lo show era praticamente finito ma quando sono uscita ho visto una mia fan che si era sentita male, aveva avuto un attacco di panico. E questo è quello che io non voglio, che le persone si sentano male. Avrei fatto mille volte quello che ho fatto. La situazione stava diventando pericolosa e io mi chiedo a cosa serve avere tanti follower se poi non si può dare il buon esempio. Io qualche anno fa ero una teenager, non ero così matura e so cosa vuol dire fare i f***i davanti alle persone. Voi non avete bisogno di fumare, bere o spaccare tutto solo per sembrare più grandi agli occhi degli altri. Non siete f***i facendo così. Anzi, quelli quelli che voi chiamate sfigati che non fanno queste str*****e sono molto più f***i di voi. Ricordatevi che non avete bisogno di fare questo”.