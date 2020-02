Cosa è successo a Domenica In tra Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli

Caos a Domenica In dopo la finale di Sanremo 2020. Elettra Lamborghini era tra gli ospiti di Mara Venier ma poco prima di entrare in scena è andata via. Come raccontato poi in studio pare che l’ereditiera abbia deciso di dare forfait all’ultimo per evitare il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli, tra gli opinionisti della puntata. Una scelta che ha mandato su tutte le furie Selvaggia, che ha fatto una filippica contro la Lamborghini e il suo atteggiamento. “Volevo dire una cosa. Ho saputo che Elettra era qui fuori, truccata e vestita. È andata via da Sanremo, da qua, perché ha visto che c’ero io e non voleva incontrare me. Io posso essere antipatica, quello che volete ma ci si confronta con i giornalisti se si vuole fare questo mestiere. Non la conosco e non ricordo neppure cosa ho scritto su di lei, forse l’ho criticata per il vestito. Dico solo che per fare le bizze in questo modo bisogna avere un grande talento che nel suo caso non c’è“, ha tuonato l’irriverente opinionista. In realtà i telespettatori più attenti hanno notato che sul profilo Twitter di Selvaggia c’erano commenti diversi su Elettra e non erano riferiti al look sfoggiato sul palco dell’Ariston.

Cosa ha scritto Selvaggia Lucarelli su Elettra Lamborghini

Durante la serata delle cover di Sanremo 2020, andata in onda su Rai Uno giovedì 6 febbraio, Selvaggia Lucarelli ha scritto su Twitter: “La Lamborghini è il Coronavirus della musica: le si avvicina Myss Keta e stona pure lei”. Parole piuttosto forti che forse hanno disturbato Elettra, che ha preferito non affrontare a Domenica In la giornalista. Al momento in cui scriviamo, però, la cantante non ha ancora commentato l’accaduto.

Mara Venier delusa dal comportamento di Elettra Lamborghini

“Al di là della simpatia nei confronti di Selvaggia Lucarelli credo che Elettra debba rispettare il pubblico che l’aspettava“, ha invece detto Mara Venier a Domenica In. Un pensiero condiviso da Mara Maionchi, presente in qualità di opinionista alla puntata. “Elettra poteva venire e dire alla Lucarelli stai zitta che non stai simpatica”, ha sottolineato l’ex giurata di X Factor.