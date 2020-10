Elettra Lamborghini, morto il suo cavallo: il doloroso addio a Lolita

È morto il cavallo di Elettra Lamborghini. Per la cantante è un giorno molto doloroso, che arriva a pochi giorni di distanza da una gioia immensa. Solo una settimana fa infatti era al settimo cielo dopo aver sposato il suo Afrojack. Ora la coppia è in viaggio di nozze, sono partiti dopo che Elettra ha registrato la puntata di Verissimo andata in onda ieri. Una felicità immensa interrotta dalla triste notizia della scomparsa della sua dolce cavalla Lolita, nonché compagna di vita. Chi segue la Lamborghini da tempo conoscerà bene il suo immenso amore per i cavalli e proprio Lolita occupava un posto speciale nel suo cuore. Elettra ha quindi voluto dirle addio scrivendole un lungo messaggio ricco d’amore che ha pubblicato sui social, insieme alle foto scattate insieme in questi lunghi anni trascorsi l’uno accanto all’altra. Elettra è molto provata per la scomparsa del cavallo, anche perché è successo tutto all’improvviso.

È morto il cavallo di Elettra Lamborghini, il doloroso messaggio d’addio

Un fulmine a ciel sereno, lei ancora si sta domandando come sia potuto accadere. È incredula, perché Lolita è venuta a mancare dopo un’operazione che sembrava di routine. Elettra era certa che sarebbe andato tutto bene, anche perché l’animale era molto forte. “Non sono ancora pronta per questo”, ha scritto nel suo lungo messaggio d’addio. È stata una brutta colica a portarle via la sua dolce Lolita, aveva 21 anni e la maggior parte di questi li hanno trascorsi insieme. Si prendeva cura di lei da sedici anni e oggi è riaffiorato ancora vivido in lei il ricordo del primo giorno in cui si sono incontrate. Purtroppo però Elettra pare stia vivendo anche dei sensi di colpa, per aver dato l’ok per procedere con l’intervento chirurgico. Pare infatti che ci fossero dei rischi vista l’età del cavallo, ma anche i dolori lancinanti per la colica avrebbero potuto ridurla in fin di vita.

Elettra Lamborghini, le parole per dire addio alla sua Lolita: “Mi sento così vuota”

Per Elettra è un dolore immenso: “Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te… Ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita… Mi sento così vuota”. Il suo sogno era vedere un domani Lolita con in groppo i figli che avrà con Afrojack, un sogno che però si è infranto ieri quanto il cavallo è morto. Per lei è stato il regalo più bello che potessero farle sedici anni fa: “Sei arrivata in un momento per me difficile e mi hai letteralmente salvato la vita… Sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te”.