Elettra Lamborghini: lite furibonda a Italia’s Got Talent

In vista della nuova edizione di Italia’s Got Talent (in arrivo su Disney+ dal 1° settembre), Elettra Lamborghini ha svelato di aver avuto una lite con un concorrente del programma tv. L’ereditiera è stata scelta come giurata per la nuova edizione della trasmissione e al blog di Davide Maggio ha ammesso:

“In un’esibizione di 3 minuti il cameraman potrebbe non aver fatto la ripresa di quando la ruota quasi mi tocca il naso. Io quello, visto che mi stava per tagliare il naso, l’ho notato di più. E lo screzio c’è stato perché gliel’ho fatto notare mentre lui voleva fare il fenomeno. Si sarebbe dovuto preparare di più. Siamo ad Italia’s got talent, mi aspetto i migliori talenti”.

Bagarre con i concorrenti esclusi, l’ereditiera è entusiasta per aver preso parte al programma tv e in tanti, tra i suoi fan, sono curiosi di vedere questa nuova edizione di Italia’s Got Talent (che, dopo il passaggio da Mediaset a Sky, è definitivamente approdato su Disney+). Oltre a lei saranno i giurati di questa nuova edizione dello show anche Frank Matano, Mara Maionchi, Khaby Lame, e Aurora Leone e Fru dei The Jackal.

La vita privata e il desiderio di un figlio

Tutto sembra procedere a gonfie vele anche dal punto di vista sentimentale per Elettra Lamborghini che, nel 2020, è convolata a nozze con Dj Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall. I due continuano a fare la spola tra l’Italia e l’estero per via dei loro numerosi impegni di lavoro e di recente la stessa ereditiera ha confessato a DiPiù Tv quale sarebbe il loro segreto per continuare a mantenere solida la loro unione:

“Non stare lontani mai per più di sette giorni. È il tempo massimo che riusciamo a sopportare, entrambi, ed è già difficile. Poi, uno dei due raggiunge l’altro, ovunque sia, in qualsiasi parte del mondo”

I due al momento non hanno ancora figli ed Elettra Lamborghini ha confessato che, prima di avere un bambino, desidera soddisfare ogni suo desiderio dal punto di vista della carriera musicale (ha infatti pubblicato due album di cui l’ultimo, Elettraton, è uscito quest’anno). Lei e il marito sembrano essere comunque più uniti e affiatati che mai e lei stessa ha dichiarato che in futuro le piacerebbe diventare madre.

L’ereditiera non ama parlare pubblicamente della sua vita privata e al momento non è dato sapere come stiano le cose tra lei e la sorella Ginevra che, dopo l’esperienza di quest’ultima al GF Vip, sembrano aver avuto un riavvicinamento. Entrambe continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione e i fan dei social sono curiosi di sapere se un giorno emergeranno ulteriori dettagli sul loro rapporto.