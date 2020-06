Elettra Lamborghini, la critica contro La Isla: dura replica della cantante

La Isla di Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri è uscito oggi! Il brano, però, sembra aver già causato non poche polemiche. In particolare, il nuovo tormentone estivo, che sembra aver già conquistato migliaia di fan, è stato giudicato in modo negativo dalla critica. Scendendo nel dettaglio, su Twitter la regina del twerk ha deciso, in queste ultime ore, di intervenire di fronte all’opinione di Infomusica. Elettra non ci sta e la sua replica sui social è molto dura! Pare che la Lamborghini non abbia per nulla accettato quanto dichiarato, a poche ore dall’uscita, sul suo nuovo brano con Giusy Ferreri. Per la prima volta le due cantanti collaborano insieme per una canzone che sembra destinata a conquistare tutti questa estate. Con il ritmo latino e la sua freschezza ha già, infatti, raccolto commenti molto positivi da parte dei fan. Ma come vi abbiamo già segnalato c’è chi non ha per nulla apprezzato la canzone. In particolare, il portale citato da Elettra ha stilato una pagella che vede La Isla conquistare un 2 come voto finale!

Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri insieme per La Isla: la critica attacca il nuovo tormentone e la regina del twerk interviene

Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si incula nessuno ( scusate il francesismo ) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia ???????? https://t.co/7NixanKdxY — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) June 29, 2020

Una replica molto dura quella che Elettra Lamborghini riserva a chi ha giudicato con un voto molto basso La Isla, il brano che la vede collaborare con Giusy Ferreri. Quanto dichiarato dal portale, citato dalla stessa cantante su Twitter, non è stato per nulla gradito dalla cantante . “Sapete solo sminuire, non ne avete per NESSUNO… casualmente i pezzi che non si in…la nessuno (scusate il francesismo) gli date la lode… invidia?! Boh! Siete i critici della sagra della salsiccia”, dichiara duramente Elettra sul suo profilo Twitter. Sono tanti i fan che hanno immediatamente appoggiato il commento della regina del twerk. Quest’ultima continua poi affermando che il suo intervento non fa alcun riferimento a Nek, che nell’articolo da lei segnalato è stato premiato.

Elettra Lamborghini interviene di fronte alle critiche sul nuovo brano La Isla

Elettra ci tiene a specificare che con il suo intervento non ha assolutamente intenzione di attaccare Nek, cantante che adora. Preferisce fare questa precisazione in quanto è convinta che la gente possa fraintendere. Nella classifica siglata dal portale in questione sono presenti anche altri brani: Liberi di Danti Feat.Raf & Fabio Rovazzi, Tutti uguali di Canova e Saigon di Gue Pequegno. Le tre canzoni hanno ricevuto un voto abbastanza buono, come Ssshh!!! di Nek. Nel frattempo, i fan della Lamborghini e di Giusy Ferreri appaiono entusiasti sui social per il loro nuovo brano La Isla!