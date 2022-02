Elettra Lamborghini conduttrice di un programma tutto suo: dove e quando

Elettra Lamborghini condurrà un nuovo programma su Nove. Nuovo sì, ma con qualcosa anzi tanto che riporta a un noto programma di Italia 1. La notizia è trapelata nel pomeriggio e sta rimbalzando da un blog all’altro che si occupa di televisione. Si tratta della prima esperienza di Elettra al timone di un programma in solitaria, o almeno sarà parzialmente sola. La conduzione sarà nelle sue mani però avrà due spalle su cui contare, non solo una. Sarà anche in prima serata e sebbene non si tratti di uno dei canali più seguiti è comunque una prima serata. Di che programma si tratta?

Davide Maggio ha anticipato che Elettra Lamborghini sarà conduttrice di un programma comico, che andrà in onda proprio su Nove. Un vero e proprio show la attende e sarà accompagnata in questa avventura dai PanPers, duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino. Loro non sono di certo nuovi nella conduzione di un programma comico perché hanno avuto un ruolo di rilievo anche nelle ultime stagioni di Colorado. E proprio per questo loro non sono due nomi a caso.

Adesso traslocheranno su Nove, dove ci sarà il programma comico condotto da Elettra Lamborghini. Non si conosce ancora il nome della trasmissione, ma sarà prodotto da Colorado Cafè e come è facile immaginare ci saranno tanti comici già conosciuti dal pubblico di Italia 1. Tra i nomi al momento figurano quelli di Valentina Persia, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Maurizio Battista e Alberto Farina. Nomi già visti a Colorado. Con loro ancora Dario Cassini, Antonio Ornano, Barbara Foria, Nando Timoteo come pure Pino e gli Anticorpi.

Sembra insomma che Elettra Lamborghini sarà la conduttrice di un nuovo Colorado su Nove. Per lei non è la prima esperienza alla guida di un programma, però. Di recente ha condotto Miss Italia con Alessandro Di Sarno. Adesso però sarà sola sul palco, potendo però sempre contare sui PanPers. Quando andrà in onda questo nuovo Colorado? L’appuntamento su Nove è per il prossimo aprile. Le registrazioni cominceranno poco prima e sarà possibile partecipare tra il pubblico. I biglietti saranno disponibili a un prezzo di dieci euro, ha fatto sapere sempre Maggio.