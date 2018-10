Eleonora Giorgi interpreta un personaggio al GF? Scontro in Casa

Eleonora Giorgi nel mirino degli altri gieffini al Grande Fratello Vip: l’attrice sta interpretando un ruolo?

Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip finisce nel mirino degli altri gieffini. Nella Casa, questa mattina, l’attrice ha un duro confronto con gli altri concorrenti. Scendendo nel dettaglio, la donna rivela a Giulia Provvedi, Jane Alexander, Fabio Basile e Martina Hamdy di ricordare che sono in televisione e che, dunque, è necessario interpretare un ruolo. I quattro presenti non sono affatto d’accordo su quanto detto dall’attrice. Quest’ultima si dice convinta del fatto che ognuno debba crearsi un personaggio all’interno di un programma, per arrivare al pubblico a Casa. Ma Giulia non è affatto d’accordo su questo punto, in quanto bisogna essere il più possibile se stessi. Non solo, la giovane è contenta di aver instaurato dei bei rapporti con gli altri concorrenti, in particolare con Francesco Monte. Dunque, non ha bisogno di litigare con nessuno. Ed ecco che Eleonora ammette di vedere alcuni giovani nel reality molto insipidi e che dovrebbero creare più rumore. A questo punto, la Provvedi si ribella e rivela di non sentirsi affatto come lei dichiara. Non solo, Martina è convinta che proprio i giovani nella Casa stanno dando il buon esempio non litigando ogni minuto. Jane ammette di non essere in grado di crearsi un personaggio nel reality, sebbene sia anche lei un’attrice.

Eleonora Giorgi si scontra con gli altri concorrenti della Casa del GF Vip

Secondo Martina bisogna proprio essere se stessi, altrimenti non sarebbe un reality. I ragazzi inoltre fanno notare che dopo i litigi che avvengono nella diretta del lunedì, spesso capita che i protagonisti delle discussioni siano più amici di prima. I giovani concorrenti sono convinti che questo è un dettaglio che non notano solo loro, ma anche il pubblico a casa. Eleonora dichiara di non voler più parlare e di non vedere l’ora di uscire lunedì, in quanto ricordiamo che al momento si trova al televoto. Tutti i concorrenti sembrano non essere d’accordo con quanto dichiarato da Eleonora. Martina è convinta che non sia necessario litigare con un altro concorrente per farsi notare.

Eleonora Giorgi al Grande Fratello Vip: le sue dichiarazioni non piacciono al gruppo

Eleonora finisce nel mirino degli altri gieffini. Le sue ultime considerazioni non sono state apprezzate dai suoi coinquilini. La Giorgi, però, è convinta di essere stata fraintesa da loro. Poco dopo ne parla con la Marchesa, a cui rivela che lei è stata pagata per entrare nel reality e, dunque, è normale che in alcuni casi deve tornare a fare l’attrice. Inoltre, Eleonora è convinta che gli altri concorrenti siano troppo giovani per capire. In seguito, anche Lory Del Santo, Giulia Salemi e Francesco Monte si dicono d’accordo con il resto del gruppo.