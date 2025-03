Eleonora Giorgi e Bianca Balti: il legame. Parla l’amica

E’ andata in onda una nuova puntata di La volta buona su Rai 1 ed oggi 6 marzo 2025 si è parlato di Eleonora Giorgi, morta qualche giorno fa a causa di tumore al pancreas. La conduttrice Caterina Balivo e gli ospiti in studio hanno ricordato alcuni momenti della vita dell’attrice e rivisto attimi del funerale avvenuto ieri alla Chiesa degli Artisti al quale hanno partecipato migliaia di persone.

La presentatrice ha poi invitato la più cara amica di Giorgi, Nicoletta Ercole che non ha potuto fare a meno di commuoversi e piangere in diretta, parlando dell’ultimo periodo trascorso con l’attrice. In particolare, ha tenuto a sottolineare quanto Eleonora sia stata un esempio anche per colleghi ed altri personaggi dello spettacolo che stanno vivendo la stessa situazione. Nel dettaglio ha fatto riferimento a Bianca Balti.

L’esempio di Eleonora Giorgi

Nicoletta Ercole ha parlato del libro scritto da Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi, in cui viene raccontato l’ultimo anno dell’attrice, considerato il più bello nonostante la malattia che è degenerata. Ed è proprio facendo riferimento a questa storia che la sua migliore amica ha affermato che, secondo lei, l’artista è stata un esempio vero per tutti.

In particolare per chi combatte la sua stessa malattia come Bianca Balti. “Sarebbe mai successo che una Bianca Balti fosse andata a Sanremo se non avesse fatto tutto quel percorso Eleonora?”. E’ la domanda retorica che Nicoletta pone in studio da Caterina Balivo.

Continuando a ribadire che la sua cara amica ha fatto un percorso coraggioso, di forza e di un’ironia, sostenendo il pensiero di Andrea sul fatto che l’ultimo anno sia stato quello più bello perché pieno d’amore vero e puro, in cui sono avvenuti dei miracoli.

Un’attrice dimenticata

Nella stessa puntata di La volta buona è stato ospitato il collega Andrea Roncato che ha voluto parlare, invece, dell’incoerenza di alcune persone che in questi giorni ricordano la grandiosità di Eleonora Giorgi che, però, da anni avevano lasciato in disparte.

L’attore, infatti, non ha ancora capito i motivi che hanno portato il mondo del cinema a trascurarla, sottolineando il suo talento e i premi da lei ricevuti. “A lei sarebbe piaciuto continuare a fare l’attrice – ha aggiunto – solo che poi bisogna lavorare e si reinventata”.

Eppure, come riferiscono gli ospiti in studio a La volta buona, Eleonora Giorgi è stata un’icona della pellicola italiana nei ruoli che l’hanno vista protagonista come in Borotalco, Sapore di Mare, Compagni di scuola, Mani di velluto e tanto altro ancora.

Da oggi l’attrice continuerà ad essere amata e ammirata dal pubblico che non ha mai smesso di seguirla e supportarla soprattutto nell’ultimo anno quando si è rivelata senza filtri e a cuore aperto.