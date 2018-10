Eleonora e la Marchesa una contro l’altra al GF Vip: si accendono gli animi

Eleonora Giorgi e la Marchesa D’Aragona accendono subito gli animi con uno scontro al Grande Fratello Vip

Duro e inaspettato scontro tra Eleonora Giorgi e la Marchesa al Grande Fratello Vip. Nelle Casa più spiata d’Italia c’è già molta tensione tra i due gruppi che si creati. Scendendo nel dettaglio, i filmati ci hanno dimostrato che coloro che abitano la Casa non nutrono grande simpatia nei confronti dei cavernicoli. In particolare, è subito stato notato un commento della Marchesa nei confronti di Eleonora Giorgi. Non sappiamo il motivo, ma secondo la prima, l’attrice istigherebbe i suoi compagni di avventura a scontrarsi. Ed ecco che dopo i filmati si cercano delle spiegazioni alle stessa Marchesa, la quale non nega assolutamente di aver fatto questa affermazione. Nonostante ciò, dichiara di adorare e stimare Eleonora. Il pubblico non ha molto creduto a questa dichiarazione, tanto che Alfonso Signorini afferma ironicamente: “Figurati fosse stato il contrario”. Le due più volte si riprendono a vicenda, fino a quando la Marchesa alza la voce e si alza in piedi. Di tutta risposta, Eleonora si mette anche lei in piedi. A difenderla ci pensa Ivan Cattaneo, il quale ha trascorso con lei questa settimana nella Caverna.

Eleonora e la Marchesa, una contro l’altra: le due signore della Casa si scontrano

“Io parlo come mi pare”, dichiara la Marchesa quando viene interrotta da Eleonora. In questo caso, Ilary Blasi interviene ironicamente affermando che la prima si fa rispettare dal gruppo. La concorrente rivela che il bon ton prevede che mentre una persona parla, l’altra prima ascolta e poi dice la sua. Ed ecco che finalmente la Marchesa spiega il motivo per cui questa settimana ha parlato negativamente della Giorgi. Scendendo nel dettaglio, la donna dichiara che era convinta del fatto che Eleonora potesse essere un po’ più protettiva nei confronti dei concorrenti, invece “ha detto che è più pazza di loro”. L’attrice risponde dicendo che questa è stata la settimana più bella della sua vita.

Eleonora Giorgi e la Marchesa: interviene Ivan Cattaneo nello scontro al Grande Fratello Vip

Ivan Cattaneo interviene nello scontro, rivelando di essere la “più grande signora” della Casa. Dopo di che, continua affermando che Eleonora è una signora. Al momento, secondo il cantante, la Giorgi sarebbe diventata nel reality una ragazzina alla pazza ricerca della sua gioventù.