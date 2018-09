Eleonora Daniele finalmente si sposa dopo 15 anni di fidanzamento

Il matrimonio di Eleonora Daniele è vicino: l’annuncio della conduttrice

Fiori d’arancio in arrivo per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato storico Giulio. I due stanno insieme da ben 15 anni, convivono da tempo, e hanno ora deciso di fare il grande passo. “Dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”, ha annunciato la presentatrice Rai al settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 26 settembre. “Se penso a un figlio? Non si sa mai, ma intanto ora vorrei tornare a dedicarmi di più alla mia vita privata e ai miei affetti”, ha aggiunto Eleonora, che è stata segnata dalla morte del fratello, avvenuta tre anni fa.

Eleonora Daniele parla della morte del fratello autistico

“Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa. Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore”, ha confidato Eleonora Daniele, che da quest’anno non conduce più Sabato Italiano il sabato pomeriggio. Proprio per dedicarsi maggiormente agli affetti, l’ex del Grande Fratello ha scelto di ridurre le ore lavorative. “È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me”, ha detto la Daniele a proposito della scomparsa del fratello.

Eleonora Daniele: chi è il promesso sposo Giulio

Il fidanzato di Eleonora Daniele, Giulio, è un imprenditore attivo nel campo della cosmesi.