Elenoire Ferruzzi, dramma Covid: “Polmoni andati, prepararsi al peggio”

Elenoire Ferruzzi lotta tra la vita e la morte in queste ore. La star dei social, icona Lgbt, dopo aver contratto il coronavirus ed essere stata ricoverata, avrebbe avuto un drastico peggioramento delle condizioni di salute. A informare i numerosi fan che la seguono sul web è stato l’amico Angelo Mazzone, attraverso un post social drammatico:

“Ragazzi, per favore, non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire. Lo scrivo qui perché non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perché gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante. Notizia di poco fa, Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perché mi manca la terra sotto i piedi. Non martoriateci di messaggi! Grazie.” https://www.facebook.com/angelmazzone/posts/1961063907375668

Immediata la reazione di centinaia di fan che hanno mandato messaggi di sostegno, con la speranza che Elenoire ce la possa fare e possa presto tornare ‘in pista’, su Instagram, con uno dei suoi irriverenti e originali filmati che l’hanno fatta conoscere al popolo dei social.

Le ultime parole consegnate ai social da Elenoire sono del 18 marzo scorso. L’icona trans era già ricoverata e rendeva noto che stava combattendo una durissima battaglia contro il coronavirus. “Devastata, terrorizzata, annientata”, scriveva, dopo 10 giorni di convivenza con il maledetto Covid. Nel messaggio faceva inoltre sapere di essere nel nosocomio con “ossigeno fisso e polmoni intaccati”. Infine spiegava di provare parecchia paura e invitava i fan a sostenerla, ma al contempo a non chiamarla o a mandarle messaggi privati perché non sarebbe riuscita a rispondere per via della debolezza.

Eleonoire Ferruzzi: chi è l’icona Lgbt, star di Instagram

Public figure, showgirl, actress, singer, gay icon: così si definisce sul suo account Instagram Elenoire Ferruzzi che conta un seguito di quasi 73mila followers. Dal suo profilo ci si accorge in fretta della sua eccentricità, della sua creatività e della sua originalità. Da anni porta avanti la causa Lgbt, raccogliendo molti consensi in rete e non solo. Anche da parte dei vip, quali Simona Ventura, Christian De Sica, Vladimir Luxuria e Giacomo Urtis, è molto stimata.

Lungo la sua vita è finita sotto i ferri per interventi chirurgici-estetici svariate volte, senza mai pentirsene e anzi vantandosene con orgoglio. “Di quello che pensa la gente non mi frega niente – ha raccontato -. Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi”. “Col bisturi – ha puntualizzato – ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri!”.

Nel dicembre 2020 si è parlato di un suo imminente ingresso come concorrente al Grande Fratello Vip, reality show di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini. Nella Casa più spiata d’Italia, però, non ci ha mai messo piede.