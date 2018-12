Elena Santarelli tumore figlio: il gesto di Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis

Elena Santarelli sostenuta da Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis

Data la terribile malattia del piccolo Giacomo, la showgirl Elena Santarelli ha riscontrato il supporto di molte persone. Tra queste anche e soprattutto quello di Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Le due donne sono amiche da molto tempo e, spesso, appaiono particolarmente legate l’una all’altra. A voler chiedere qualcosa di speciale al nuovo anno in arrivo tra poche ore, ci ha pensato proprio la signora Bonolis. La medesima ha postato una foto sul suo profilo Instagram nella quale compare, appunto, in compagnia della Santarelli e della figlia Silvia, nata dall’amore con il conduttore di Avanti un altro.

La dedica di Sonia Bruganelli ad Elena Santarelli

Nel post sopracitato, Sonia Bruganelli scrive un breve ma intenso messaggio per la sua amica di sempre. “Quello che chiedo al 2019. Di nuovo cosi“, questo quanto riportato sul social dalla moglie di Paolo Bonolis. Un qualcosa di forte che, evidentemente, unisce le due signore della tv. Quel che ha colpito la famiglia Corradi-Santarelli ha toccato la sensibilità della maggior parte della gente. Come accade in questi casi, l’intero mondo del web si mobilita immediatamente per far arrivare alle famiglie colpite tutta la solidarietà e la vicinanza possibile. E, anche la Bruganelli ha tenuto in particolar modo di far recapitare questo messaggio alla sua amica Elena.

I desideri di Sonia per il nuovo anno in arrivo

Dunque, i desideri di Sonia Bruganelli per il nuovo anno sono, appunto, legati ad Elena Santarelli. Il suo primo pensiero è volato direttamente al piccolo Giacomo che sta lottando da circa un anno contro una brutta malattia. La Santarelli si è sempre mostrata forte nell’affrontare questo immenso ostacolo che la vita le ha messo sulla strada anche se, da mamma, tutta la situazione non potrebbe che essere assurda e alquanto demoralizzante. Ma, la famiglia c’è e gli amici, da come abbiamo avuto modo di vedere, ci sono pure!