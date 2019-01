Elena Santarelli torna sui social ed è veleno. Replica dura: “Invidia”

Elena Santarelli torna sui social ed è subito veleno. Replica dura: “Donnine invidiose”

Manco il tempo di rimettersi alla tastiera, ed ecco che subito è arrivato del veleno. Elena Santarelli, dopo la dieta dai social per le vacanze natalizie, è tornata sul web in splendida forma. Peccato che qualche fan agguerrito le abbia prontamente fatto girare le scatole, stimolando la sua vena combattiva. Così la moglie di Bernardo Corradi non ha tardato ad ‘infilare i guantoni’ e a ribattere a tono alle malelingue. Ma che cosa è stato a farle perdere le staffe? Qualche sussurro fastidioso che l’ha accusata di ‘truccare’ le foto pubblicate sui social. Sarà vero? Pare proprio di no, tanto che Elena lo ha sottolineato in maniera assai decisa.

La moglie di Bernardo Corradi non ci sta: la risposta alle malelingue

“Quindi mi sarei allungata le gambe anche nel video! Poi mi spiegate l’app che ho usato. Ricordate, care donnine invidiose, che se vi fate una foto dal basso la prospettiva allunga. Se poi lo scatto viene fatto a una donna alta 181 cm…”, la ‘ringhiata’ a ful di sarcasmo fatta campeggiare dalla Santarelli tra le Instagram Stories, in replica a chi l’ha accusata di taroccare filmati e scatti. Ma non è finita qui. Il sarcasmo è cascato anche in una seconda Stories, in cui è apparsa un’istantanea di una decade fa, quando la showgirl era incinta: “Questa sono io 10 anni fa, ricordo di aver usato un’app che ingigantiva e si chiamava ‘la futura madre che non smette de magna’. Non so se su app store la trovate ancora. Per lui (riferendosi al marito Bernardo Corradi) usai l’app ‘bello sempre’.

Elena e la malattia di Giacomo: la lotta continua

Elena e il marito Bernardo Corradi continuano a stare vicinissimi al figlio Giacomo, impegnato nella lotta contro un tumore cerebrale. La situazione rimane delicata, ma la Santarelli non si è mai persa d’animo in questi mesi difficili. Anzi, ha sempre preferito mostrarsi con il sorriso sulle labbra e positiva, cercando di sensibilizzare le persone sul tema, senza spettacolarizzare la malattia.