Elena Santarelli grave lutto: lo zio si è suicidato

Dramma per Elena Santarelli, morto suicida uno dei suoi zii

Per Elena Santarelli questo è un momento a dir poco terribile. È arrivato un fulmine a ciel aperto proprio ora che la showgirl aveva ritrovato un po’ di serenità con la sua famiglia. Elena, questa mattina, sui social ha dato un annuncio davvero molto triste. Suo zio Vittorio si è tolto la vita lanciandosi dall’ottavo piano di un palazzo a Latina. Una morte tragica, cercata a causa delle troppe difficoltà che lo zio di Elena ha dovuto incontrare ed affrontare durante la sua esistenza. Come ha raccontato la Santarelli stessa, suo zio Vittorio aveva una figlia di 37 anni affetta dalla sindrome rara di prader willi, una malattia genetica che porta ad avere gravi difficoltà nell’apprendimento e pesanti problemi fisici. Tanti bambini affetti da questa patologia, infatti, nascono spesso con mani e piedi piccoli il che rende loro ardua qualsiasi attività motoria. Per chi è affetto da questa malattia la vita non è di certo facile e non lo è neppure per chi gli sta accanto. In più, sembra che lo zio di Elena avesse da poco scoperto di essere malato.

Elena mostra ai suoi followers le ultime parole dello zio Vittorio

Prima di andarsene per sempre, Vittorio ha voluto salutare i suoi cari tramite una lettera lasciata sul tavolo di casa prima di uscire. Ecco cosa recita il suo ultimo struggente messaggio “La Prader willi mi ha consumato,distrutto senza forze,ora sento già il secondo mostro che si è impossessato di me.chiedo scusa alla mia famiglia (tutta) ma non ho la forza per affrontarlo. Mario prendi il comando e già so che lo farai ,ciao,grazie. Dani, ciao Vale scusa ,Lalla scusa ciao. Tommi,Vittoria nonno va sulla “luna “ciao bambini,ciao studiate. Ciao a tutti quelli a cui ho voluto bene ,amici cari.” La lettera poi si conclude con un invito ai politici italiani a non abbandonare le famiglie con persone affette da disabilità. Un appello molto importante, da non ignorare.

Le parole di Elena Santarelli sul gesto di suo Zio Vittorio

Elena Santarelli, sul suo profilo Instagram, ha voluto mostrare proprio la lettera che suo zio Vittorio ha lasciato alla sua famiglia descrivendo l’azione dell’uomo così: “Questo gesto che ha compiuto può essere giudicato come atto di vigliaccheria ma non è così ,un gesto chiaro di un ultimo sacrificio verso la famiglia e verso tutte le famiglie che vivono questa condizione. Zio Vittorio era una bella e brava persona che aiutava tutti con il sorriso sulle labbra e vorrei che tutti lo ricordassero per tutto quello che ha fatto prima di compiere qs gesto estremo. Zio voleva che si parlasse della prader willi e questo è’ il mio contributo al tuo volere zio Vito.ti vogliamo tutti bene zio ,hai lasciato un grande vuoto.”