Elena Santarelli sbotta: mio figlio malato? “Mi fate schifo, i malati siete voi”

Elena Santarelli perde la pazienza: il lungo e duro sfogo contro chi ha scritto di lei e del figlio Giacomo

Quando Elena Santarelli ha reso nota la malattia del figlio, sui social e in televisione, probabilmente non si aspettava di finire con l’essere citata da giornali, siti web e pagine social per ogni sua mossa o parola spesa in merito a questa sua situazione. Lei, in fondo, di Giacomo ne ha sempre parlato come un guerriero e il loro percorso verso la guarigione è una battaglia che hanno intenzione di vincere (e non qualcosa di cui discutere a vanvera). Per questo motivo quando qualcuno scrive di lei o della sua famiglia utilizzando certi termini Elena finisce con l’arrabbiarsi sempre molto. Lo stesso, per esempio, è successo nelle ultime ore.

Elena Santarelli contro chi ha scritto del figlio Giacomo: “Ma non vi fate schifo?”

Alcuni giornali e siti web hanno riportato una foto di Elena insieme al figlio (risalente al 2011). Lei non mostra Giacomo dal novembre 2017, eppure sul web, nel giro di poche ore, moltissimi sono stati i portali di informazione che hanno pubblicato lo scatto accompagnandolo con titoli come: “Elena Santarelli mostra il figlio malato”. A questi, allora, la showgirl ha voluto rispondere per le rime, scrivendo un lungo e duro sfogo su Instagram stories. “A quei quattro giornalisti sfigati e ai loro direttori sfigati che fanno titoli del genere per attirare l’attenzione, ‘Santarelli pubblica foto del figlio malato’, ma non i fate schifo?” ha esordito prima lei.

Santarelli sbotta sui social: Mio figlio malato? “I malati siete voi”

“Ma come andate a dormire sapendo di aver scritto il falso per un click in più?” ha poi continuato Elena Santarelli. “Non ho mai fatto vedere mio figlio (i malati siete voi), che poi se lo facessi vedere vi assicuro che è bello come sempre, e mai accontenterò questa morbosità, però mi fate schifo” ha continuato. “Forse non siete genitori o forse siete dei cattivi genitori. Non arriverete mai ad una grande redazione. Rimarrete dei topi da tastiera che scrivono delle falsità. Mi fate schifo. Chi mi conosce sa benissimo che non ho mai usato una foto di Jack dal 30 novembre 2017. Quella foto (quella pubblica, ndr) è una foto palese del 2011”.