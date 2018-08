Elena Santarelli felice per la raccolta fondi promossa da Vieri: “Grande traguardo”

Elena Santarelli entusiasta per la compagna di raccolta fondi organizzata da Bobo Vieri: grandi risultati raggiunti

Da quando combattono contro la malattia del figlio, Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono spesi in prima persona per promuovere le iniziative del progetto Heal (Onlus fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori volta a finanziare progetti di ricerca scientifica). Qualche settimana fa, inoltre, in loro aiuto era anche accorso Bobo Vieri, amico della coppia. Il calciatore, nello specifico, ha voluto organizzare (in occasione della Bobo Summer Cup), una raccolta fondi mirata a sostenere l’associazione. L’evento organizzato da Vieri è stato accolto con entusiasmo da tutti e, come scritto dalla showgirl in persona sui social, grandi risultati sono stati raggiunti.

Elena Santarelli ringrazia Vieri e tutte le persone che hanno donato a favore del progetto Heal: i ringraziamenti della showgirl

“Sono felice di aver realizzato questo grande traguardo” ha scritto Elena Santarelli su un’Instagram stories dove, poche ore fa, ha anche taggato Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. I suoi ringraziamenti, inoltre, la moglie di Corradi li ha rivolti anche ai suoi fan e a tutte le persone che hanno donato in segreto. “Grazie anche a persone che vogliono rimanere nell’anonimato (lo rispetto)” ha aggiunto infatti la Santarelli poi “So quanto è stata grande la vostra generosità e non lo dimenticherò […] Grazie anche ai miei followers per aver acquistato le t shirt a sostegno del progetto Heal”.

Elena Santarelli: “Mio figlio Giacomo il mio eroe”

La malattia di Giacomo ha portato Elena Santarelli a confrontarsi anche con tante altre storie. La showgirl, a Verissimo, aveva detto infatti di aver ricevuto molti messaggi da mamme che, come lei, stavano affrontando la stessa battaglia. Oggi, però, la persona che sembra dare più forza ad Elena è proprio il piccolo Jack. “Il mio eroe è mio figlio” aveva raccontato lei stessa a Silvia Toffanin “È un bambino eccezionale, è un bambino speciale, carico di energia”.