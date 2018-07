Elena Santarelli spiega: “Ecco perché ho detto a tutti del tumore di mio figlio”

Perché Elena Santarelli ha deciso di svelare il tumore cerebrale del figlio Giacomo

Continua a far discutere la scelta di Elena Santarelli di condividere la notizia del tumore del figlio Giacomo. Una decisione che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, che ha criticato la showgirl di Latina. Molti avrebbero preferito una maggiore riservatezza sull’argomento da parte della moglie di Bernardo Corradi. Ma Elena è fiera di quanto compiuto fino ad oggi, soprattutto perché è stato tutto condiviso con il suo bambino. A rivelarlo la stessa Santarelli su Instagram dove, in una storia, ha chiarito la faccenda mettendo a tacere una volta per tutte le malelingue sul suo conto.

Elena Santarelli e la malattia del figlio: la showgirl zittisce tutti

“Perché rendi pubblica la situazione grave di tuo figlio? Non è giusto nei suoi confronti”, ha insinuato una follower della Santarelli sui social network. Come sempre Elena ha replicato in modo diretto e conciso, senza alcun filtro: “Questo è quello che pensi te e che io non condivido. Non vivi a casa mia e non puoi sapere il rapporto che ho con lui. È fatto di condivisione. E quando sono andata a Verissimo ho chiesto il permesso a mio figlio. Idem per il post delle uova, lui sa che insieme stiamo aiutando la ricerca…nonostante il nonostante tutto“. La testimonial Rocchetta ha poi aggiunto: “La parola grave la stai usando te, a casa nostra si chiama problema”.

Elena Santarelli combatte al fianco del figlio Giacomo

Dunque, “nonostante tutto”, l’atteggiamento di Elena Santarelli nei confronti del tumore del figlio Giacomo è positivo. La modella e web influncer è determinata più che mai a sconfiggere questo problema ma senza perdere mai il sorriso. “Sì, mio figlio ha un tumore, ma lo stiamo curando. Sono felice perché lui corre, perché lui ride, perché la sua testa funziona benissimo. Nonostante il problema siamo grati di quello che abbiamo. Prima o poi questo capitolo si chiuderà in positivo”, ha già chiarito tempo fa Elena.

Il figlio di Elena felice per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve

Intanto il piccolo Giacomo in questi giorni è al settimo cielo per l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A svelarlo Elena Santarelli sempre su Instagram, in replica a una fan: “Cosa ne penso di Ronaldo alla Juve? Penso alla felicità di mio figlio quando lo ha saputo, lui tifa Juve ed è impazzito di gioia”.