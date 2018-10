Elena Santarelli incinta? Risposta della showgirl e il plauso dei fan

Elena Santarelli incinta? Risposta della showgirl, la foto e il plauso dei fan

Una foto Instagram con indosso un vestitino color panna, una prospettiva dal basso all’alto e una piega dell’abito che ha fatto leggermente risaltare il ventre: questo è bastato a far sì che qualcuno abbia sospettato che Elena Santarelli fosse di nuovo incinta. E visto che al tempo dei social domandare qualsivoglia tipo di curiosità direttamente al vip è una questione di qualche battito di tastiera, ecco che qualcuno non ha perso tempo: “Sei incinta? Vedo una pancina sospetta”. La moglie di Bernardo Corradi, sempre disponibile con i follower, ha prontamente esaurito la curiosità, smentendo di essere in dolce attesa. Ma a colpire non è stata la risposta negativa (francamente il pancino sospetto è davvero difficile da notare, a meno che si sia in possesso di una fantasia sfrenata – la foto qui sotto), quanto piuttosto il modo in cui la showgirl ha replicato…

La risposta di Elena Santarelli sulla dolce attesa: “Forse devo solo andare di corpo”

“No tesoro, forse devo solo andare di corpo”. Con queste ironiche e spassose parole Elena ha fatto sapere simpaticamente di non essere incinta. Una risposta che ha raccolto il favore di molti suoi fan, che hanno apprezzato il suo umorismo social. A proposito di social: ormai tutto vale tutto e ognuno vede quel che vuole. Così, se da una parte c’è chi vede pancini sospetti, dall’altra c’è chi vede una Santarelli troppo magra, consigliandole di alimentarsi di più. “Ma basta con questo ‘mangia un pochino di più’. In questo periodo della mia vita sono così fortunata che mangio e non ingrasso”, la risposta spazientita della showgirl.

Santarelli: la decisione social sul figli

Elena e il marito Bernardo Corradi continuano a dar manforte al loro figlio Giacomo che è impegnato in una non facile battaglia contro un tumore cerebrale. La malattia non è stata ancora sconfitta del tutto. “La nostra battaglia non è ancora finita ma noi siamo molto fortunati: ci siamo accorti che Giacomo non stava bene prima che succedesse il patatrac. E poi lui è un bambino forte, fa una vita normale, corre, gioca. La parola tumore fa paura ma in questi mesi ho scoperto che esistono malattie peggiori, anche per i bambini”, ha spiegato di recente al settimanale F Elena che tra l’altro ha fatto sapere che non pubblicherà più le foto dei suoi figli sui social.