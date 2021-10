Elena Santarelli: hater augura il cancro al figlio, la reazione è durissima

Per far perdere la pazienza a Elena Santarelli ce ne vuole. La showgirl, moglie di Bernardo Corradi, ne ha passate tante negli ultimi anni ed acquisito piena consapevolezza di quali siano le cose importanti a cui dedicare attenzione nella vita. Tra queste non figurano certo gli haters del web. Tuttavia ce ne è una in particolare che la assilla da tempo sopra alla quale Elena ha deciso di non più sorvolare. Inevitabile d’altra parte, perché i ripetuti insulti a suo figlio Giacomo, che ha sconfitto un tumore al cervello, sono stati agghiaccianti, inenarrabili, fuori da qualsivoglia contesto logico e di buon senso. Così, per forza di cose, la Santarelli ha voluto denunciare pubblicamente la faccenda, stanca di una situazione che va oltre la tristezza e che si protrae da un paio di anni.

C’è una donna o forse un uomo (la Santarelli assicura che sia una lei), che da mesi, addirittura cambiando continuamente account su Instagram, scrive alla conduttrice messaggi pieni d’odio rivolti a suo figlio, il piccolo Giacomo, il quale ha combattuto una delicata e difficile lotta con un cancro. Roba da far accapponare la pelle. “Goditi questi momenti… sai, certe cose potrebbero ritornare. Comunque il poveretto è proprio un cesso”. Questo uno dei commenti dell’hater riferiti a Giacomo. L’ultimo di una lunga serie. Elena ha scelto di denunciare tutto e ha invitato sui social a segnalare in massa tale ‘odiatrice’.

“Segnalatela in massa, cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che lei preferisce. Lo fa così o in un altro modo. Instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni, lasciaci in pace!”.

Elena Santarelli contro l’odiatrice: le reazioni di Marcuzzi, De Grenet, Ventura, Quattrociocche, Moreira e tanti altri

Il post ha generato una cascata di solidarietà nei confronti di Elena e del piccolo Giacomo e una forte ondata di indignazione verso l’hater. Diverse anche le figure dello spettacolo che si sono espresse sulla vicenda.

Tranchant Alessia Marcuzzi: “Che schifo”. Le ha fatto eco, con un commento più corposo, Costanza Caracciolo, moglie di Bobo Vieri: “Gente marcia dentro, Instagram non può dare la possibilità a queste mer..e di potersi esprimere così per nessun motivo al mondo. Instagram deve chiedere un documento punto”.

Anche Samantha De Grenet si è espressa in modo netto dopo essere rimasta scioccata da cotanto odio gratuito: “Non ho parole! È capitato lo stesso a me, ma quando si toccano i figli o i bimbi vedo nero. Tutta la mia vicinanza e solidarietà a te e alla tua famiglia che avete visto l’inferno. Ma non perdere un secondo della tua vita dietro questa gente. Sono degli infelici!”.

“Segnalata… sta schifosa di mer..a. Ma non basta… So che dà tremendamente fastidio ma vedrai che il karma farà il suo corso e di solito torna tutto triplicato”, ha tuonato Alessia Ventura.

Durissima Juliana Moreira: “Lo schifo più assoluto. Non ho parole, dobbiamo tutti taggare @instagram e segnalare questa persona veramente schifosa di m… E mi ferma qui perché potrei dire delle cose veramente brutte. Tutto il mio sostegno a te Elena e a Jack che è un bimbo dolce gentile e stupendo”.

“Ho i brividi, non posso credere esistano esseri così spregevoli”. Così Michela Quattrociocche. Tanti altri personaggi noti e non hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo che Instagram trovi una soluzione per individuare gli odiatori ed estrometterli dalla piattaforma.