Elena Santarelli, la foto di Giacomo con il papà commuove

Elena Santarelli si sta godendo un periodo di meritata vacanza a Sabaudia, sul litorale romano. Al suo fianco, come sempre, c’è la sua amata famiglia: il marito Bernardo Corradi e i figli Greta e Giacomo. Nelle ultime ore la showgirl opinionista di Marco Liorni nel talk show di Rai 1 Italia Si (insieme a Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coluzzi) è finita alla ribalta della cronaca per uno scatto pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Protagonisti dell’immagine il figlio Giacomo (reduce da una lunga battaglia contro un tumore al cervello) ed il papà Bernardo. I due sono intenti a scambiarsi qualche palleggio in riva al mare. Giacomo calcia un pallone direzione mare, dove a parare il colpo sarà proprio il papà calciatore. Dietro a quello scatto, però, c’è altro e a spiegarlo lo fa proprio Elena nel suo commento al post.

Le parole di Elena Santarelli

Elena e Corradi sono sposati dal 2014 ed il loro amore è sempre andato a gonfie vele. “Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli” ha esordito la Santarelli nel suo commento al post. Poi ha aggiunto che il marito riesce a stare sempre un passo indietro al loro primogenito Jack, pronto a proteggerlo da ogni avversità. In questo modo il calciatore incoraggia il figlio, rispettandone comunque la personalità. Corrado sembra insegnare, quindi, a Giacomo una lezione di vita molto importante, cioè quella che è normale cadere, ma poi ci si rialza. In tutto questo lo sport aiuta ed è importante. Le parole di Elena hanno commosso tanti followers, che come sempre numerosi hanno lasciato like e cuoricini al suo post.

La festa di compleanno per Jack

Negli ultimi giorni la Santarelli ha festeggiato insieme alla famiglia il compleanno del figlio Giacomo. Per l’occasione, la showgirl ha organizzato una festa indimenticabile. Dopo una partita di calcio, i giovani invitati si sono allietati con un movie party all’aria aperta e sotto le stelle del firmamento. La festa si è poi conclusa con un bell’accampamento. Gli ospiti hanno infatti dormito in tende stile tepee. La gioia di questi momenti fa dimenticare sicuramente in parte la battaglia vissuta dal piccolo contro il tumore.