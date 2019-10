Elena Santarelli, il figlio oggi sorride, ma: “Piango tutte le mattine”

Elena Santarelli, la fine di un incubo: una mamma forte e coraggiosa. Ora Giacomo è sereno

Un enorme dramma quello vissuto da Elena Santarelli in questi ultimi due anni. Oggi fortunatamente il figlio Giacomo, di 10 anni, sta bene ed è in fase di Follow up. Pertanto, nei prossimi cinque anni dovranno comunque effettuare i dovuti controlli. Intanto, hanno cambiato casa e per tutta la sua famiglia sembra essere iniziata una nuova vita felice. Per aiutare il progetto Heal, per cui devolverà tutto il ricavato, Elena ha scelto di scrivere un libro, Una mamma lo sa. Uscirà il prossimo 22 ottobre e ha anche come scopo quello di far sapere cosa ha provato in quei mesi terribili in cui ha mentito a tutti, mostrandosi sorridente mentre invece era devastata. Scrivere questo libro è stato per lei mettere nero su bianco le sue emozioni è stato anche un modo per ringraziare tutte quelle persone che le hanno mostrato solidarietà e affetto. Ma Elena vuole anche rispondere a quei pochi haters, che purtroppo l’hanno ferita accusandola. Per scrivere questo libro, la showgilr ha chiesto prima il permesso allo stesso Giacomo. Oggi in lacrime, la Santarelli condivide un video su Instagram con la prima copia del suo libro. Impossibile trattenere le lacrime per Elena, che spera di poter dare speranze a genitori e famiglie attraverso le sue parole.

Elena Santarelli, Giacomo leggerà il suo libro? “Non potrà mai dimenticare questi anni”

Ma Giacomo ha letto il libro della sua mamma? La Santarelli risponde in un’intervista sul nuovo numero di Grazia: “Lo farà poi, insieme con me”. Elena sa di essere forte ma ammette: “Rischio di crollare e per questo sto seguendo un percorso terapeutico. Devo liberarmi innanzitutto dalla paura di venire giudicata”. Ora fortunatamente lo stesso Giacomo è sereno, finalmente libero dalle terapie. La showgirl confessa che il piccolo è riuscito ad affrontare il tutto con “enorme coraggio”, anche perché a lui è sempre stato spiegato tutto. “Ma non potrà mai dimenticare questi anni così come non li dimenticherò mai io”, dichiara Elena, che ancora oggi non riesce a trattenere le lacrime.

Elena Santarelli piange ancora tutte le mattine: non le sembra ancora vero

Nel corso dell’intervista le viene chiesto da quanto tempo non piange: “Lo faccio tutte le mattine, dopo aver accompagnato Giacomo a scuola. Non mi sembra vero che stia di nuovo bene”. Lacrime di felicità, ora, quelle della Santarelli, che è contenta di vedere il figlio tornare alla sua vita normale, dopo tanta sofferenza e tanti momenti davvero difficili tra chemioterapie, ospedale, paure e speranze.