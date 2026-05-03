Elena Santarelli contro Chiara Ferragni, l’influencer muta: retroscena della chat privata tra le due donne

La recente intervista a Belve di Elena Santarelli ha fatto parecchio rumore. La showgirl di Latina non ha lesinato critiche dure nei confronti di Chiara Ferragni, parlando del ‘Pandoro gate’. In particolare, ha dichiarato di non credere all’autenticità delle scuse dell’influencer, sottolineando che con la ricerca e la beneficenza non si scherza e, soprattutto, bisogna essere trasparenti. L’ex moglie di Fedez come ha reagito agli attacchi? Con il mutismo. Pubblicamente, né lei né il suo ufficio stampa sono intervenuti per replicare alla 44enne. Motivo di cotanto silenzio? Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, a proposito dell’atteggiamento mantenuto da Ferragni, ha svelato un curioso retroscena.

Elena Santarelli attacca Chiara Ferragni: l’influencer replica con il mutismo

Parpiglia ha sostenuto che solitamente l’ufficio stampa di Ferragni è molto reattivo quando l’influencer viene criticata a livello pubblico. Per quanto riguarda il faccia a faccia di Santarelli con Francesca Fagnani ha però optato per non rilasciare alcuna esternazione. E dietro a tale decisione ci sarebbe una storia di chat private. Nella fattispecie, il giornalista ha spiegato che la mancata replica di Chiara e di chi ne cura l’immagine sarebbe da ricercare in una strategia improntata alla prudenza. E perché mai la star di Instagram dovrebbe essere cauta?

Perché in passato Santarelli e la stessa Ferragni si sarebbero scambiate dei messaggi privati. E l’influencer avrebbe il timore che se ingaggiasse un ruvido botta e risposta con la showgirl, quest’ultima potrebbe divulgare la presunta chat, arrecandole un danno. Per il momento né Chiara né Elena hanno commentato quanto svelato dal giornalista.

Santarelli sensibile al tema della ricerca: il motivo

Qualcuno che non conosce bene la storia di Santarelli potrebbe domandarsi perché si sia scagliata contro Ferragni a Belve sul tema della beneficenza e della ricerca. C’è una spiegazione precisa: come è noto, Giacomo, il figlio della 44enne e di suo marito Bernardo Corradi, qualche anno fa ha ricevuto una diagnosi terribile.

Si è ritrovato a lottare contro un tumore al cervello. Fortunatamente è riuscito a sconfiggere la patologia, ma sia lui sia l’intera famiglia hanno vissuto anni complessi. Ed è proprio in questo periodo che Elena ha conosciuto meglio il mondo della ricerca. In altre parole, è una tematica che le sta a cuore per ciò che ha vissuto in prima persona. Alla luce di ciò, si spiega facilmente perché la showgirl abbia così tanto il dente avvelenato con l’imprenditrice digitale.