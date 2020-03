L’intervista di Maurizio Costanzo: Elena Santarelli ospite della puntata in onda giovedì 19 marzo 2020

Dopo Emanuele Filiberto di Savoia, è Elena Santarelli la protagonista della seconda puntata della nuova edizione de L’intervista di Maurizio Costanzo. Il programma andrà in onda su Canale 5 giovedì 19 marzo 2020 alle ore 23.30. Nel corso del colloquio con il marito di Maria De Filippi la soubrette di Latina si è raccontata a 360 gradi. Dall’infanzia trascorsa in provincia ai primi passi nel mondo dello spettacolo, passando per il matrimonio con l’ex calciatore Bernardo Corradi. Senza dimenticare il tumore del figlio Giacomo, sconfitto solo lo scorso anno. Una lunga battaglia che ha profondamente segnato Elena, dal 2018 opinionista fissa di Italia Sì di Marco Liorni su Rai Uno.

Le parole di Elena Santarelli sul tumore, ormai sconfitto, del figlio Giacomo

“È qualcosa che avrai sempre dentro, è impossibile da dimenticare. Ma non è solo il dolore di mio figlio, è tutto il dolore che ho visto di tante altre famiglie, questo mi piacerebbe raccontare. È devastante sotto tanti punti di vista…non so quante persone frequentano le camere mortuarie degli ospedali di pediatria, per me questa è stata l’esperienza che mi ha proprio congelato…”, ha raccontato Elena Santarelli a L’intervista. “Sono contenta… però si immagini nel frequentare le persone che sono rimaste mie amiche che non hanno più la gioia di sentire il profumo dei figli…”, ha aggiunto la 38enne. “Mi sento una privilegiata, non in colpa ma mi sento una privilegiata”, ha puntualizzato.

Il figlio di Elena Santarelli è stato vittima di bullismo: la confessione

Il piccolo Giacomo, che oggi ha 10 anni, è stato vittima di bullismo. A confermare la stessa Elena: “Sì…è giusto parlarne così i genitori a casa controllano un po’ di più i loro figli e incominciano a parlare di come ci si rapporta con gli altri bambini se hanno problemi…”. La Santarelli ha poi parlato della grande gelosia che da sempre prova per il marito Bernardo Corradi, sposato nel 2014. “Sono un po’ meno gelosa rispetto agli anni passati. Ho fatto tante cose matte per Bernardo”, ha ammesso. E c’è una cosa di cui Elena si è pentita: “Non rifarei il calendario. lì non avevo il pensiero materno, l’ho fatto con il pensiero del guadagno e di accendere il mutuo”.