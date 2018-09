Elena Morali, lite con Marco Ferri a Pomeriggio 5: “Impara a fare l’uomo”

Perché Elena Morali e Marco Ferri hanno litigato a Pomeriggio 5 dopo l’Isola dei Famosi

Elena Morali ancora una volta senza peli sulla lingua. La bionda soubrette ha pubblicamente attaccato Marco Ferri durante una puntata in diretta di Pomeriggio 5. L’ex Pupa era stata invitata da Barbara d’Urso per parlare del suo ritorno di fiamma con il comico Scintilla ma ha passato la maggior parte del tempo a discutere con il figlio di Riccardo Ferri. Il motivo? Elena ha confidato di non aver più sentito Marco dopo l’Isola dei Famosi. Tanto che quando Ferri l’ha poi salutata davanti alle telecamere, evidenziando la loro amicizia, la Morali è letteralmente sbottata. “Qui dici che siamo amici ma per tutta l’estate non ci siamo sentiti. Non mi piacciono queste cose false, impara a fare l’uomo”, ha dichiarato l’ex naufraga.

La discussione tra Elena e Marco a Pomeriggio 5

“Io sono un po’ triste perché prima mi sono avvicinato per salutarla e lei è stata molto fredda con me, ma molto, come se si trattasse di un estraneo!“, ha inizialmente dichiarato Marco Ferri a Pomeriggio 5. Pronta la replica di Elena Morali: “È inutile che vieni qua e fai quello che ‘Oddio, non mi saluta‘, quando quest’estate sentivo il tuo amico e non te… non dirmi che siamo amici se ti sento ogni morte di Papa… poi vieni qua per far credere che rimaniamo tutti buoni amici! Impara a fare l’uomo! Poi potrai dire qualcosa. Io trovo davvero stupida come cosa fare l’amicone quando siamo qua davanti…”.

Elena Morali ha confermato il riavvicinamento a Scintilla

Marco Ferri a parte, Elena Morali ha confermato a Pomeriggio 5 il ritorno di fiamma con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Complice l’estate, gli amici e il lavoro in comune, i due si sono rivisti e hanno deciso di riprendere in mano la loro storia d’amore. A tal proposito l’amica di Francesca Cipriani è tornata ad indossare l’anello che Scintilla le ha regalato come pegno d’amore qualche tempo fa.