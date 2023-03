Con un coup de théâtre, nelle scorse ore Elena Di Cioccio ha raccontato a Le Iene (dove ha lavorato per tanti anni) di essere sieropositiva. Una rivelazione a dir poco clamorosa, fatta tramite il classico spazio del monologo e con una lunga intervista nel corso della quale la donna ha raccontato come ha contratto il virus, come ha affrontato l’annuncio della positività e come la sua vita è cambiata dopo la diagnosi.

Le parole di Elena Di Cioccio, molto forti, hanno rappresentato un importante messaggio per tutti quelli che ancora oggi convivono con questa condizione cronica e per chi non ha ancora compreso che lo stigma non ha alcun senso, visto e considerato che l’aspettativa di vita delle persone con Hiv oggi è praticamente identica a quella delle persone negative.

Elena Di Cioccio, tra l’altro, è soltanto l’ultima vip ad avere annunciato la sua positività al virus in tv, contribuendo così alla decostruzione di un tabù esistente fin dagli anni ’80 quando il virus è stato scoperto. In tempi non sospetti, come noto, a rivelare di essere positivo al virus Hiv è stato anche il celebre opinionista Giovanni Ciacci, che a Elena Di Cioccio ha voluto dedicare un lungo post su Instagram. Qui le sue parole:

“Grazie @elenadicioccio che con grinta e sincerità hai gridato la tua sieropositività . Ti ringrazio perché mi sentivo uno dei pochi ,del nostro ambiente , che con naturalezza ho dichiarato la mia e ora anche la tua condizione . Il tuo messaggio è arrivato diretto e pulito , perché l’hiv non è una infezione sono di noi omosessuali ,ma può colpire tutti . Mi raccomodo fate prevenzione , perché la prima arma per sconfiggerlo è la prevenzione , poi ci sono fortunatamente le cure che ci aiutano a poter vivere una vita normale , ma prevenire è fondamentale.”

A questo punto Giovanni Ciacci ha colto l’occasione per ricordare la sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è entrato anche per sensibilizzare il pubblico rispetto al tema e normalizzare la sua condizione. Come è uscito, però, se lo ricordano tutti: alla luce dei gravi atteggiamenti avuti nei confronti di Marco Bellavia, il concorrente è alla fine stato cacciato con un televoto flash. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Io purtroppo penso di non essere arrivato con il mio messaggio al Gf Vip. Però ci ho provato (e comunque grazie alla mia partecipazione è stata tolta la clausura che vietava i concorrenti con hair in tutto il mondo ) ma la mia coscienza mi obbligava a dire la verità. Perché solo con la verità si può sconfiggere lo stigma. Perché ancora oggi di stigma si parla. Quindi ti capisco cara Elena e ti sono vicino .. grazie Elena , grazie a tutti i ricercatori e a tutti quelli che correttamente divulgano la verità.”

Con questo post, insomma, Ciacci ha in qualche modo voluto fare pubblica ammenda. Se non si fosse comportato in quel modo, probabilmente, la sua presenza sarebbe effettivamente potuta servire alla nobile causa.

Hiv e Aids: le differenze e perché oggi il virus non fa paura

Un tempo la positività al virus era una condanna a morte. Oggi però non è più così! La scienza ha fatto passi da gigante, sviluppando trattamenti che rendono normale la vita delle persone sieropositive. Grazie ai farmaci antiretrovirali, infatti, è possibile abbassare la propria carica virale, senza rischiare di contrarre l’Aids.

L’HIV, infatti, è soltanto il virus, mentre l’immunodeficienza è la malattia conclamata. Chi è sotto trattamento regolare non solo non rischia di ammalarsi, ma non trasmette nemmeno più il virus. Si arriva, in questo caso, a quella che viene chiamata “viremia azzerata”. Così, le persone positive possono vivere la loro vita come se nulla fosse. L’unica accortezza, per l’appunto, è l’assunzione regolare dei farmaci.