Elena D’Amario e Alessio La Padula stanno insieme, prove in foto e video

Alessio La Padula ed Elena D’Amario stanno insieme? Esplode il gossip sui ballerini di Amici

A pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si azzecca. Vien da dirlo dopo i vari indizi pubblicati da Isa e Chia su una presunta storia d’amore tra Alessio La Padula ed Elena D’Amario, ballerino e ballerina di Amici di Maria De Filippi ormai da tempo. “Pensar male” si fa per dire, chiaramente, visto che se stessero davvero insieme i due sarebbero una bella coppia, certo inaspettata, visto che finora sono trapelati solo tanti rumor e niente di concreto, ma comunque molto bella. Dicevamo che finora solo gossip e nient’altro; il punto è che Isa e Chia ha messo assieme un bel po’ di indizi che ci fanno pensare che qui di “Amici” è rimasto ben poco. Veniamo subito al dunque.

Elena e Alessio di Amici sono una coppia? Due indizi importanti

Il primo indizio è un anello rosso che entrambi hanno indossato varie volte: un anello molto grande, abbastanza appariscente e che rappresenterebbe appunto il legame che c’è fra i due. Il classico regalo di coppia insomma. Il secondo indizio riguarda invece una storia che entrambi hanno pubblicato nello stesso momento su Instagram e in cui sono riportate esattamente le medesime parole, cioè “Meriti qualcuno che voglia volgerti sul serio. Che ti stringa forte le mani se non trovi le parole, che ti sfiori gli angoli della bocca quando un bacio non sa bastare, che conosca a memoria le tue debolezze e non te le faccia pesare, che accarezzi la tua anima nera e nonostante tutto decida di restare, rischiare, amare”. Anche questa storia – soprattutto se pensate che è stata condivisa da entrambi – ci lascia pensare a qualcosa di più di un’amicizia.

News Alessio ed Elena, i professionisti di Amici passano insieme la quarantena?

Il terzo indizio sta in questa storia pubblicata da Elena: il terrazzo inquadrato è lo stesso in cui si è mostrato anche Alessio in questi giorni; ciò significa che i due stanno passando la quarantena assieme. A destare sospetti è anche il fatto che lui ha cancellato le storie in cui si vede proprio quel terrazzo, come se non volesse far capire nulla su una possibile relazione. Intendiamoci: l’anello può essere piaciuto a entrambi, e non è detto che sia stato un regalo per ufficializzare qualcosa; la storia può essere riferita ad altre persone e magari i due stanno vivendo assieme questo periodo di quarantena in amicizia. Sono tutti indizi pesanti – è vero – ma non c’è ancora l’ufficialità, e magari abbiamo preso tutti un abbaglio. Attendiamo le loro dichiarazioni, quando e se vorranno rilasciarle. Ammesso che stiano insieme davvero.