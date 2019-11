Elda Lanza è morta: fu la prima presentatrice televisiva italiana

By

È morta Elda Lanza. Fu la prima presentatrice televisiva

Aveva 94 anni, e a portarsela via è stata un cancro. Oggi salutiamo Elda Lanza, autrice, giornalista e prima presentatrice televisiva italiana. Elda, inoltre, era esperta di comunicazione e romanziera italiana. Insomma, se n’è andata una grande donna, che fu molto attiva anche nel movimento femminista. La Lanza ha iniziato la sua carriera nel 1952 quando, dopo una serie di provini, riuscì a ricoprire il ruolo di prima presentatrice. Fu lei a lavorare per i primi programmi sperimentali come, ad esempio, Vetrine che si occupava di moda. Durante gli ultimi anni, poi, l’abbiamo vista ai Fatti Vostri, su La 7 nel programma Menù di Benedetta Parodi e su Rai 2 a Detto Fatto, quando venne inserita tra i tutor nell’edizione 2017-2018 condotta da Caterina Balivo.

La dipartita di Elda Lanza, l’annuncio del giornalista Sabatini

A dare il triste annuncio della sua scomparsa è stato il giornalista e scrittore italiano Mariano Sabatini che ha salutato così la sua amica: “Addio, carissima Elda Lanza, prima presentatrice della Tv! Voglio ricordarti sempre così, con il sorriso… grazie di tutto. È stata una grande lezione anche starti vicino in queste ultime ore. Il cancro è solo una malattia e tu eri molto molto altro. Hai vinto tu”.