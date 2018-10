Ela Weber stronca Simona Ventura: “Isola dei Famosi con lei? Deludente”

Ela Weber a Vieni da me attacca Simona Ventura e l’Isola dei Famosi

Ela Weber è tornata in tv. La mitica Sellerona degli anni Novanta è stata ospite di Vieni da me su Rai Uno. Nel programma di Caterina Balivo la soubrette si è sottoposta al ‘gioco delle emoticon’ dando dei giudizi sui grandi presentatori e conduttrici con i quali ha lavorato. Se per Cristian De Sica ha speso solo parole di stima, diversa è stata la situazione quando è stata mostrata ad Ela la foto di Simona Ventura. La Weber ha partecipato all’Isola dei Famosi 2008, quella vinta da Vladimir Luxuria e che ha lanciato Belen Rodriguez. Un’esperienza che però Ela ha etichettato come “deludente” per via del trattamento che le è stato riservato.

Vieni da me: Ela Weber racconta la sua Isola dei Famosi

“Prima di partire avevamo preso degli accordi e la produzione ci aveva promesso delle tutele. Invece sono stata ripresa dalle telecamere pure mentre facevo la doccia e mi depilavo le gambe o le zone intime. Quando sono rientrata è stato uno shock vedere certe immagini”, ha spiegato Ela Weber a Vieni da me. E quando Caterina Balivo ha fatto notare alla tedesca che anche Simona è stata ripresa in situazioni poco gratificanti quando ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi Mediaset, la Weber ha seccamente replicato: “Non mi sembra di aver visto sue foto mentre si depilava!”.

Ela Weber boccia pure il comportamento di Rossano Rubicondi

Quando ha partecipato all’Isola dei Famosi, Ela Weber si è scontrata in Honduras con Rossano Rubicondi. Del quale non ha un bel ricordo: “Al di là di quello che aveva da dirmi, trovo davvero vergognoso il modo in cui un uomo viene verso una donna minacciandola”.