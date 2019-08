Edoardo Raspelli lascia Melaverde e spiega i motivi: “Situazione umiliante”

Melaverde, l’addio di Edoardo Raspelli dopo ben 21 anni di conduzione. Spiegati i motivi: “Situazione umiliante”

Dopo ben 21 anni di conduzione, Edoardo Raspelli lascia Melaverde. La notizia uscita qualche giorno fa ha iniziato a creare non pochi malumori tra i fan del programma e dello stesso conduttore, e sui social si sono inseguiti messaggi di vicinanza a Raspelli. Quest’ultimo è voluto intervenire spiegando cosa c’è dietro la decisione, puntando il dito proprio contro l’azienda del Biscione, etichettando la situazione come “umiliante“. La scelta di Raspelli è stata dura ma allo stesso tempo ferma e decisa. A Fanpage.it, il giornalista gastronomico ha confermato il suo addio alla trasmissione e spiegato cosa lo ha portato a tale decisione.

Edoardo Raspelli spiega perché ha lasciato Melaverde. Le novità della Mediaset

Era divenuto un vero caso mediatico, molti fan di Melaverde si era detti molto dispiaciuti di non vedere più Raspelli al timone del programma. Raggiunto da Fanpage.it, il conduttore e giornalista ha voluto spiegare la situazione, confermando e senza mezzi termini il suo addio al programma. “Mi hanno detto: ‘Da settembre a Natale ti diamo sette puntate su quattordici, ma l’anno prossimo basta’. Ho scelto quindi di andarmene perché ho trovato umiliante questa situazione“, ha sottolineato Raspelli. Dunque, è stato proprio il conduttore a scegliere di dire addio a Melaverde, lui credeva molto in quel progetto e trovarsi in una situazione come quella con la Mediaset lo ha portato ad allontanarsi dalla trasmissione. “Mi piange il cuore, ma dopo 20 anni fare ancora la staffetta sapendo che hanno già deciso di fare a meno di me, non mi va“, ha continuato ancora Raspelli.

Raspelli: dopo Mediaset, tornerebbe in Rai? La sua risposta

Lasciata la Mediaset, Raspelli tornerebbe in Rai? Al sito ha spiegato: “Per me sarebbe un ritorno. Ma non ho preferenze, ci sono altre reti. La cosa fondamentale è che mi piaccia il progetto“.