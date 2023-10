Edoardo Donnamaria: “Oblio Antonella. Con chi del GF non parlo”

Ieri, mercoledì 18 ottobre, è andata in onda su Cusano Tv e YouTube una nuova puntata dello show condotto dalle tre sorelle Selassié e per questo intitolato Suite Selassié. Il format prevede che a ogni puntata Lulù, Jessica e Clarissa invitino volti più e meno noti del mondo dello spettacolo per intervistarli ponendo loro alcune domande sia sulla loro vita privata che sulla sfera lavorativa.

Nella puntata di ieri i protagonisti sono stati Francesco Chiofalo ed Edoardo Donnamaria. L’ex gieffino in particolare ha parlato di molti argomenti interessanti e ha chiarito alcune dinamiche della fine della sua relazione con Anntonella Fiordalisi. Ma non solo, Donnamaria ha anche parlato degli altri ex coinquilini della Casa, svelando con chi ha ancora qualche legame e, tra le altre cose, ha parlato anche del suo attuale rapporto con Luca Onestini.

La fine della relazione con Antonella Fiordelisi

Nel corso della chiacchierata, l’ex gieffino ha voluto specificare che non vi è alcuna possibilità di un ritorno di fiamma tra lui e la sua ex compagna, Antonella Fiordelisi, anch’ella partecipante del Grande Fratello Vip 2022. Attualmente l’ex schermitrice è una concorrente di Pechino Express e quindi le sorelle Selassié hanno voluto dare la possibilità a Donnamaria di salutarla o di dire qualcosa in proposito alla sua partecipazione al reality.

La risposta dello speaker radiofonico è stata chiara e concisa: “Io non ho mai fatto niente né di pubblico né di privato, per me la storia con Antonella è ovviamente finita. Non parlo di questa cosa da tempo, per me rimarrà un affetto perché, per quanto breve, è stata intensa. Siamo stati molto bene, ma ho voluto evitare di creare aspettative. Spero che la sua esperienza con Pechino vada bene, è una sportiva, credo possa fare al caso suo.”

Insomma, i fans della coppia che era stata ribattezzata con l’acronimo “Donnalisi” continuano a sperarci ma pare proprio che da parte dei diretti interessati non ci sia alcuna intenzione di tornare sui proprio passi. Mai dire mai ma al momento appare una possibilità davvero remota.

La (difficile) amicizia con Edoardo Tavassi

Parlando della Fiordelisi e del loro amore nato nella casa del Grande Fratello, le tre sorelle hanno quindi chiesto a Donnamaria di parlare della sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini ma anche di come fosse riuscito a gestire i rapporti con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Come in molti sapranno quest’ultima è la ex fidanzata di Donnamaria e attuale compagna di Tavassi.

Un dettaglio che con tutta probabilità aveva contribuito portato i due amici a dividersi dopo la fine del programma e in seguito alla decisione dello stesso Donnamaria di allontanarsi dalla ex smettendo di seguirla su tutti i social. “Devo dire che tra me ed Edoardo, in particolare, l‘allontanamento era un po’ dovuto alle nostre rispettive ragazze”, ha affermato in proposito Donnamaria. “Mi prendo anche io delle responsabilità, ma il motivo principale era questo: Nicole era arrabbiata con Antonella, Antonella con Nicole”, ha poi concluso.

I rapporti con gli ex gieffini

Infine, Edoardo ha parlato anche degli altri ex concorrenti del reality e in particolare ha svelato con chi di loro intrattiene ancora dei rapporti: “In realtà solo con Antonino Spinalbese non ho rapporti, non li ho avuti dentro e manco fuori,” ha precisato.

“Con Luca Onestini non so neanche che dirti, io c’ero molto affezionato. Uscito da là, l’ho visto una sera, super carino eccetera, esce qualcuno da qui, esce da là e cambia. Gli dico: ‘Ma che è successo, ti ho visto freddo l’ultima volta’, e lui ‘No, avevo mal di testa, poi hai fatto delle storie, delle cose…’. Vabbè, quando ho letto che era una roba di Instagram, allora alzo le mani. Si vede che non gli interessava così tanto, non so che gli hanno raccontato, lo avranno rin**glionito! Mi sembrava uno dei più svegli, più sinceri, devo dire che si sono rimasto male. Se mi sente, magari mi ha capire qualcosa”, ha quindi concluso lo speaker.

Il nuovo singolo

Per concludere la chiacchierata, Donnamaria ha fatto qualche accenno al suo nuovo singolo, Come il mare, in uscita il 20 ottobre. In proposito lo speaker ha dichiarato: “Quando scrivo parlo sempre un po’ di me, però c’è anche tanta fantasia. Ci sono esperienze passate, ma le mie non sono mai canzoni dedicate a una storia in particolare: racchiudono tutte le esperienze che ho vissuto”.

E a proposito del nuovo singolo, Donnamaria ha anche dato una spiegazione alle insistenti voci che vedevano come protagonista del singolo e ritratta sulla copertina del suo ultimo album proprio la sua ex, Micol Incorvaia: “Sì, in effetti è identica a Micol ma posso garantirvi che non è una foto di Micol. Ho letto di un complotto sugli orecchini, il trucco, questa foto è una foto di una modella che lo fa per lavoro. Qualche giorno fa ero a casa, mi stavo allenando e avevo da poco pubblicato questa foto e mi arriva un messaggio da parte di Micol che mi dice: “Tu hai idea di quello che sta succedendo sui social?”. Nel momento in cui mi ha detto questa cosa qua ho detto subito: “La copertina!” Perché ho letto il suo nome, ho visualizzato la sua faccia e ho fatto due più due, ma è una cosa non voluta.”