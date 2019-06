Edith González è morta: addio alla star delle telenovelas messicane

Edith González è morta a causa di un cancro: da anni l’attrice messicana lottava contro questo male

A soli 54 anni Edith González è morta, sembra a causa di un improvviso deterioramento del suo stato di salute. La star messicana era conosciuta qui in Italia per il suo ruolo di Beatrice nella soap Cuore Selvaggio, in onda dal 1993. Purtroppo l’attrice si è spenta in queste ore per un cancro alle ovaie, per cui stava lottando da diverso tempo. Una lunga battaglia quella che ha dovuto combattere Edith, contro un tumore che l’ha portata via. In questi ultimi anni era spesso apparsa in televisione in Messico per parlare della sua triste malattia. Anche sui social, la nota attrice messicana condivideva notizie sul suo stato di salute, mandando messaggi di incoraggiamento al suo pubblico. Oggi, però, Edith lascia tutti e a confermare la notizia ci pensa la stazione televisiva dove lavorava, attraverso una dichiarazione della sua famiglia. Le era stato diagnosticato il male nell’estate del 2016. La stella messicana delle telenovelas lascia il marito, Lorenzo Lazo, e la figlia di 14 anni, Costanza.

Edith González, una carriera straordinaria: una vera star in Messico

Un cancro alle ovaie ha portato via la vita di Edith, che negli ultimi anni è stata costretta a combattere una dura malattia. Al suo fianco, i familiari e gli amici le hanno fortunatamente dato l’appoggio giusto. Una notizia scioccante, soprattutto per i telespettatori americani. Una lunga e straordinaria carriera quella dell’attrice, che è apparsa in ben 26 film e in oltre 30 telenovelas. Sono davvero tanti i riconoscimenti che è riuscita a ottenere durante questo suo lungo percorso. La serie che l’ha resa famosa a livello internazionale è stata sicuramente Cuore Selvaggio, in lingua originale Corazón salvaje. La telenovela ha conquistato i record del pubblico, diventando tra le più popolari di tutti i tempi.

Edith González, la sua carriera iniziò a soli 5 anni: era considerata una bambina prodigio

Una carriera molto ricca di conquiste quella di Edith, considerata in passato una bambina prodigio. Infatti, aveva iniziato a recitare a soli 5 anni. A 14 entrà a far parte del cast della telenovela Anche i ricchi piangono. Da questo momento in poi, la sua carriera ha decisamente avuto una svolta super positiva. Sono diversi gli attori internazionali con cui ha avuto il piacere di recitare, come Arthur Kennedy e Carroll Baker. Ricordiamo che anche il protagonista maschile della nota telenovela Cuore Selvaggio, ovvero l’attore Eduardo Palomo, è morto molto giovane, all’età di 41 anni nell’anno 2003, a causa di un attacco cardiaco.