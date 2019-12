Edelfa Chiara Masciotta in tv dopo l’incidente: Miss Italia mostra le cicatrici

Edelfa Chiara Masciotta: l’ex Miss Italia a Storie Italiane dopo l’incidente stradale

Ritorno in tv per Edelfa Chiara Masciotta dopo il recente incidente stradale che ha cambiato la sua vita. L’ex Miss Italia è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Un brutto incidente che ha segnato profondamente l’ex compagna del regista televisivo Roberto Cenci. Edelfa si è presentata a Storie Italiane di Eleonora Daniele con i capelli rasati e il volto segnato dalle cicatrici. Negli scorsi giorni la 35enne si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento al naso. “È stata un’esperienza molto forte. Quando succedono queste cose ti rendi conto delle cose davvero importanti della vita”, ha dichiarato la modella e attrice.

Edelfa Chiara Masciotta soccorsa subito dall’uomo che l’ha investita

“Io ero a piedi quando sono stata investita. Quell’uomo è subito sceso dalla macchina ed è stato lì con me fino a quando non è arrivata l’ambulanza. Mi hanno aiutato anche altri due ragazzi e due care amiche che passavano lì per caso”, ha raccontato Edelfa Chiara Masciotta. L’ex Miss Italia ha poi voluto lanciare in tv un messaggio importante: quello di prestare massima attenzione quando si è alla guida. “Lasciamo stare il cellulare, stiamo attenti tutti. Sia pedoni sia automobilisti. I mezzi di trasporto sono un’arma”, ha ribadito la Masciotta.

Edelfa Chiara Masciotta è stata investita a Chivasso, in provincia di Torino

Edelfa Chiara Masciotta è stata investita da un’auto qualche settimana fa a Chivasso, in provincia di Torino, e ha riportato una frattura al naso. “Era messo davvero male”, ha confidato a Repubblica qualche settimana fa.