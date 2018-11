Eddie Redmayne, vita privata dopo Animali Fantastici: “A cose così non ti abituerai”

Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald: l’attore Eddie Redmayne racconta il successo del suo mago Newt Scamander

Com’è cambiata la vita privata di Eddie Redmayne dopo Animali Fantastici 2? L’attore di Newt Scamander è tornato al cinema con Animali Fantastici 2 – I crimini di Grindelwald e ha voluto raccontare di sé alla rivista Grazia. Eddie, che è sposato con Hannah Bagshawe e ha due figli, ha parlato di come il successo ha cambiato la sua vita (alla sua età infatti avere un Premio Oscar non è da tutti) e quali sono le emozioni che prova ora che il secondo film della serie di JK Rowling è in uscita nelle sale. “Ha vinto un Oscar – questa la domanda del giornalista –, ha ricevuto un’altra nomination, il suo mito [Aaron Sorkin, produttore di The Chicago Seven ndr] le telefona per chiederle di lavorare insieme: si abituerà mai alle conseguenze del suo successo?”. “Sono fortunato – così ha risposto – e non devo mai dare nulla per scontato però alla fama non riesco ad abituarmi. Le racconto un episodio”. Un episodio molto divertente… almeno per noi che lo leggiamo!

Eddie Redamayne moglie e figli, i racconti dell’attore Premio Oscar sulla vita dopo Animali Fantastici

“Tre giorni dopo la nascita di mio figlio Luke – ha continuato Eddie –, il piccolo non riesce ad addormentarsi e io passo una notte in bianco. Quando riesco a chiudere gli occhi, arriva la notizia che l’astrofisico Stephen Hawking è morto e chiunque insiste perché io, che l’avevo interpretato al cinema, risponda alle chiamate dei giornalisti e delle televisioni. Mentre ragiono sul da farsi suonano alla porta per una consegna, esco mezzo svestito, ritiro il pacco e vengo fotografato. Poco dopo su internet giravano le mie foto con su scritto: ‘Eddie Redmayne scioccato dalla morte di Hawking cammina senza scarpe a Londra’. A cose così non ti abituerai mai”. Sembra evidente insomma che, anche se il rapporto con la moglie Hannah Bagshawe e con i figli non è cambiato, la sua popolarità ha comunque stravolto quella che un tempo era una vita tranquilla e beata. Ed è un po’ quello che tutti gli attori di un certo successo in effetti raccontano spesso…

Animali Fantastici 2, Eddie Redmayne è Newt Scamander: il rapporto con JK Rowling, Jude Law e Johnny Depp

L’intervista di Grazia ha toccato davvero molti aspetti della vita privata di Eddie Redmayne che infatti ha anche tessuto le lodi di JK Rowling per il suo lavoro di scrittrice al passo coi tempi: “Quello che amo di Jo […] è proprio la sua capacità di avere come delle antenne che le fanno percepire gli sviluppi della realtà, prima di tutti noi. Animali fantastici parla di un passato immaginario, ma molto simile a ciò che conosciamo. In più ha un pregio: Rowling non ha sceneggiato un film “a tesi”, ma incoraggia chiunque a ragionare con la propria testa”. Per Eddie insomma Animali Fantastici è sì ambientato in un mondo immaginario ma grazie alla Rowling riesce altresì a dare una lettura degli avvenimenti del presente. E su Johnny Depp, che nel film interpreta Grindelwald, non ha speso parole meno belle: per lui è un mito, un uomo generoso e disponibile, come Jude Law, che nel film è un giovane Albus Silente. Con quest’ultimo è amico da sempre ma ciò non vuol dire che non abbia più nulla da imparare da lui. Ed è proprio di amicizia che si parlerà anche in Animali Fantastici 2: pronti per vederlo al cinema il 14 novembre?