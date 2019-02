Ed Sheeran si è sposato con Cherry in gran segreto? Il gossip sul matrimonio

Ed Sheeran e Cherry si sono sposati in gran segreto? Il gossip

In queste ore sta facendo il giro del Web la notizia che vorrebbe Ed Sheeran e Cherry sposati in gran segreto. I due sono davvero già marito e moglie? A quanto pare, sì. Nulla di ufficiale, sia chiaro, sono le famosissime fonti affidabili dei magazine esteri a riportare quanto accade nelle vite dei Vip. Stavolta è toccato all’amatissimo cantante di Perfect, e lo spoiler sul matrimonio con Cherry non solo dice che i due si sarebbero già sposati, in gran segreto, ma che sia comunque in arrivo un secondo matrimonio! Calma, calma: vi spieghiamo bene tutto ciò che sta succedendo.

Ed Sheeran si è già sposato con Cherry? Lo scoop sul matrimonio segreto

La notizia è stata diffusa da The Sun, dove si legge che una fonte a loro vicina ha confermato che Ed Sheeran e Cherry si sono sposati in gran segreto. La cerimonia si sarebbe tenuta poco prima delle vacanze di Natale, a Suffolk, in Inghilterra, dove il cantante ha una casa. Pare sia stato un matrimonio molto ristretto, con pochissimi invitati, solo amici e parenti stretti. In tutto i presenti pare siano stati una quarantina, non ci sarebbe stato nessun ospite famoso e gli amici sarebbero quelli storici dei banchi di scuola. Quelli che insomma hanno visto nascere e crescere l’amore tra Ed e Cherry. E ovviamente c’era anche il prete.

Ed Sheeran e Cherry matrimonio, nuova cerimonia con invitati Vip?

Sempre secondo il magazine, però, Ed Sheeran e Cherry starebbero comunque organizzando un secondo matrimonio. Questo sarà in grande, con tanti amici e tanti invitati, una grande festa dove ci saranno anche gli amici famosi come per esempio Taylor Swift. La cerimonia sarebbe in programma in estate e gli sposi starebbero organizzando una cerimonia in tema “festival”. Che ci sia questo matrimonio di Ed Sheeran e Cherry in grande pare sia stato confermato dai Rudimental. La band infatti qualche settimana fa ha detto di aver ricevuto l’invito per il matrimonio e di non vedere l’ora che arrivi quel giorno. Il gossip del giorno, insomma, riguarda solo il fatto che Ed Sheeran e la fidanzata Cherry sarebbero già marito e moglie e che avrebbero preferito fare il grande passo solo con le persone più care.