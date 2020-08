Ed Sheeran presto papà: la gravidanza della moglie durante il lockdown

Il popolare cantante Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn starebbero per diventare genitori. La coppia ha sempre preferito mantenere un certo riserbo circa la loro vita privata. Complice il periodo di lockdown imposto per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, Cherry avrebbe portato avanti la gravidanza segretamente. Da quanto si apprende dal tabloid britannico The Sun, l’arrivo di un bebè in casa Sheeran sarebbe stato rivelato da alcuni amici della coppia, che hanno riferito anche che il cantante e la moglie sono al settimo cielo. La nascita del bebè potrebbe avvenire anche entro la fine del mese di agosto. La coppia negli ultimi mesi sembra si sia ritirata nella loro dimora nel Suffolk, dove hanno passato il periodo di quarantena. Da parte di Ed e della moglie non sono arrivate ancora conferme circa la gravidanza. Sul giornale inglese si legge: “La coppia è molto eccitata all’idea“, anche se entrambi hanno preferito mantenere un basso profilo sull’argomento.

Lo stop dalla scena musicale

Lo scorso dicembre il celebre cantante inglese aveva annunciato di volersi allontanare per un po’ dalla scena musicale per viaggiare, scrivere e leggere. Un annuncio fatto tramite i profili ufficiali dell’artista sui principali social network di comunicazione, che ha lasciato scontenti i numerosi fan. Dopo aver raggiunto uno straordinario successo con il brano ‘Shape on you’ (diventato il pezzo più ascoltato in streaming negli ultimi dieci anni), Ed ha deciso quindi di fare nuove esperienze. Occasioni uniche per nuove ispirazioni. Uno stop il suo quasi necessario, deciso dopo un periodo molto frenetico, durante il quale Sheeran non si è fermato un attimo. Recentemente l’artista inglese ha pubblicato il suo nuovo album. ‘No. 6 Collaborations Project’ è il risultato di una collaborazione con diversi artisti del panorama musicale internazionale.

Le rivelazioni di Ed Sheeran

Negli ultimi mesi hanno fatto molto clamore le dichiarazioni di Sheeran fatte durante un recente convegno online riguardante l’ansia. Prima di incontrare Cherry, Ed ha rivelato di essere stato dipendente non solo dall’alcol. L’artista ha dovuto combattere una dura battaglia anche contro la dipendenza da cibo e da sostanze illecite.