Ed Sheeran dimagrito 25 kg, la confessione: cos’era successo, come ha perso peso

News Ed Sheeran: il cantante è dimagrito 25 kg

Ed Sheeran è dimagrito circa 25 kg e ne ha voluto parlare durante Behind The Medal spiegando cos’era successo e perché si è trovato a dover perdere così tanti kg. Il percorso è stato molto difficile ma alla fine ne è valsa la pena – come ogni percorso di dimagrimento serio, del resto – perché Ed ha potuto riprendere in mano la propria vita dimostrando a sé stesso di non essere schiavo di street food, bibite, varie ed eventuali.

Ed Sheeran peso: ecco perché il cantante era ingrassato

Il cantante britannico ha spiegato che tutto ha iniziato ad andar male quando ha cominciato a fumare. Ha raccontato che l’aumento di peso è avvenuto durante il suo X Tour nel 2014, a cui ha poi fatto seguito il Divide Tour nel 2017: entrambi lo hanno portato ad arrivare al peso di circa 100 kg, che sono davvero tanti per un ragazzo che supera di poco il metro e 73 centimetri. “È sempre l’America – ha spiegato il cantante – a prendermi. L’America in autobus. Finisci un concerto in America […] prendi delle alette di pollo, ti siedi in fondo al bus, guardi The Simpson, bevi un paio di bottiglie di vino. Quindi è ogni singolo giorno che si accumula su di te”.

Come Ed Sheeran ha perso peso: la nuova vita del cantante

Dopo aver visto che i media avevano iniziato a criticarlo per il suo peso ed essendosi accorto di aver intrapreso una strada sbagliata fumando, Ed ha deciso di cambiare definitivamente tre anni fa. Adesso corre ogni giorno e si concede piccoli strappi, ed è solo così che è riuscito a pesare 75 kg circa: un gran traguardo senza ombra di dubbio. “Devo fare un grande sforzo in tour – ha sottolineato –. Peso 76. Ho iniziato a correre. Sono anche finito a fare bicicletta”. “Devi trovare un equilibrio”, ha concluso parlando della necessità di seguire uno stile di vita sano e corretto.