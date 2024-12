E’ sempre mezzogiorno, Perego:’Simona non vuole’.Clerici scettica

Nella puntata di oggi 17 dicembre 2024 di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha ospitato in studio la sua cara amica e collega Paola Perego. Nel corso della chiacchierata avvenuta tra le due sulla famosa altalena floreale, la conduttrice di Citofonare Rai 2 ha confessato alcuni retroscena sul programma a cui sta lavorando e sul suo braccio destro Simona Ventura.

Paola Perego ospite a E’ sempre mezzogiorno

Seduta sull’altalena floreale e abbellita da tutte le decorazioni natalizie, Paola Perego ha trascorso qualche ora insieme alla sua amica Antonella Clerici nonché padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno. Le due hanno parlato a lungo della trasmissione Citofonare Rai 2 condotta dalla Perego e Simona Ventura.

“Abbiamo scoperto una Paola un po’ diversa, autoironica”, ha iniziato a dire la Clerici riferendosi al modo in cui la Perego si mostra al pubblico durante il suo programma.

La rivelazione su Simona Ventura

Poi la Clerici ha fatto riferimento ai tanti travestimenti delle sue amiche ed è proprio in quel momento che la Perego ha confessato: “Io li adoro solo che Simona non li vuole mai fare – ha spiegato – io invece vivo per quel momento. Io mi diverto da morire”. A quelle parole, la padrona di casa ha reagito un po’ incredula, affermando di sorridere nel vederle travestite.

La conduttrice di Citofonare Rai 2 ha poi riferito che ha sempre amato fare programmi divertenti e ironici, che però, quando era più giovane non è mai riuscita a fare a causa delle sua timidezza. Poi la vita l’ha portata a lavorare su trasmissioni di cronaca nera ma oggi è molto soddisfatta e felice di aver intrapreso questo nuovo percorso e soprattutto di aver scritto questa trasmissione che sta riscontrando un successo unico.

Il rapporto tra Paola Perego e Simona Ventura

Paola Perego e Simona Ventura sono amiche e colleghe che da anni conducono insieme alcuni programmi Rai. Nonostante adesso siano molto legate, in passato hanno vissuto dei momenti che hanno messo a dura prova la loro amicizia e il rapporto lavorativo.

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai a Napoli avvenuta nel 2023, Simona Ventura ha raccontato apertamente come le due colleghe gestiscono il loro rapporto davanti e lontano dalle telecamere. La coppia riesce ad affrontare le divergenze in modo diretto e aperto, parlando chiaramente senza filtri e nella totale trasparenza. La moglie di Terzi, infatti, ha tenuto a sottolineare: “Le discussioni ci sono, continuamente. Il nostro segreto è dirci sempre tutto in maniera diretta, con schiettezza: discutere se c’è da discutere, e poi decidere insieme”. Sarà per questo che il pubblico le adora e il loro programma è uno tra i più seguiti?