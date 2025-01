E’ sempre mezzogiorno, Laurito: ‘Lotta continua’. Clerici curiosa

Marisa Laurito è una dei personaggi più conosciuti e amati dal pubblico italiano che oggi è stata ospitata nel programma È sempre mezzogiorno, trasmissione culinaria condotta da Antonella Clerici su Rai 1. Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione, la padrona di casa le ha fatto alcune domande dettagliate sulla sua vita e dall’intervista è emerso un particolare che in pochi sapevano.

La rivelazione di Marisa Laurito

Durante l’ospitata a E’ sempre mezzogiorno nella puntata di oggi, 16 gennaio, Marisa Laurito ha parlato di vari argomenti relativi alla sua vita pubblica e privata. La conduttrice Antonella Clerici nota per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, è riuscita a farle confessare un dettaglio di cui il pubblico italiano era all’oscuro.

L’attrice è nota per essere una donna dalla corporatura robusta che, però, ha sempre cercato di ironizzare sul suo aspetto fisico. Ed è ciò che ha fatto anche nello studio Rai quando la padrona di casa le ha fatto una domanda relativa al cibo.

Con un tocco di allegria e solarità, l’ospite ha affermato: “Odio mangiare male perché è tutto grasso inutile. Bisogna assolutamente mangiare cose buone, perché è già una lotta continua – ha ironizzato – a volte capita di essere invitati a casa di persone o di essere a ristorante, io lascio perché ingrasso inutilmente”.

La reazione di Antonella Clerici

Le sue parole hanno fatto divertire molto Antonella Clerici che non ha potuto fare a meno di divertirsi insieme alla sua ospite e assecondarla. Ancora una volta la padrona di casa è riuscita a lasciare il segno con la sua semplicità e genuinità nel raccontare storie e tramandare ricette culinarie uniche.

Marisa Laurito a E’ sempre mezzogiorno

La partecipazione di Marisa Laurito a E’ sempre mezzogiorno ha interessato il pubblico italiano che attraverso i social ha commentato la puntata in modo positivo. Nel corso della trasmissione, l’attrice ha avuto l’opportunità di riscoprire e sperimentare ricette e piatti che fanno parte della tradizione culinaria italiana. E proprio nello studio della Clerici è emerso il suo lato più intimo. Laurito ha portato con sé non solo il suo talento ma anche la sua energia, rendendo la sua partecipazione un momento di leggerezza e di allegria per i telespettatori.

Anche nella puntata di oggi, la conduttrice e il suo staff hanno dimostrato di conoscere i gusti dei telespettatori, confermandosi uno dei programmi più amati dal pubblico italiano che da anni segue la trasmissione e non perde occasione di farlo.