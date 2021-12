È sempre mezzogiorno: la gaffe di una concorrente gela la Clerici

Imbarazzo palpabile questa mattina negli studi Rai di È sempre mezzogiorno, la trasmissione condotta da Antonella Clerici erede dell’indimenticabile La prova del fuoco. Tutto nasce dalla telefonata di una signora da casa, che si è clamorosamente ritrovata nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma cerchiamo di capire un po’ quello che è accaduto.

Antonella Clerici, come ogni giorno, era impegnata al fianco di Lorenzo Biagiarelli, il giovane cuoco fidanzato di Selvaggia Lucarelli che in trasmissione ha uno spazio fisso. Tra una telefonata e l’altra, ad un certo punto, chiama da casa una signora probabilmente un po’ in là con l’età (perlomeno a giudicare dalla voce) che inizia a balbettare qualcosa di non molto comprensibile.

La fatica sul volto della Clerici e di Biagiarelli per cercare di capire quello che stava dicendo è evidente. Già, perché la concorrente, la Signora Pina, al di là dell’età, non aveva proprio capito a che gioco si stesse giocando. Al contrario, da quello che ha detto poco dopo essersi collegata si è capito che era convinta di aver chiamato tutt’altra trasmissione. E il programma in questione era I Fatti Vostri.

Quando la signora prende la linea, Antonella Clerici come se nulla fosse le spiega il gioco. “Tagliolini al tartufo nero, io ti dirò gli ingredienti, tu mi devi dire quali metti in pentola perché servono per la ricetta o quelli che metti in dispensa perché non servono” dice la Clerici. A questo punto la signora balbetta qualcosa di incomprensibile e poi aggiunge: “Io sto giocando per il porcellino, non lo so, con questo non ero preparata”. Antonella Clerici e Biagiarelli, fra lo stranito e il basito, commentano: “Per il porcellino? Per lo scoiattolo forse?”. I telespettatori Rai conosceranno di certo molto bene il gioco del porcellino, uno dei momenti più amati di I Fatti vostri, il programma condotto nella stessa fascia oraria da Anna Falchi e Salvo Sottile!

Non è chiaro, in ogni caso, se si sia trattato di una vera e propria gaffe della concorrente oppure del centralino Rai, che avrebbe a questo punto smistato la chiamata nel modo scorretto. Qualunque sia la verità, è stato senza ombra di dubbio l’ennesimo divertente siparietto di una trasmissione che ha fatto anche della leggerezza un suo punto di forza.