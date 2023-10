Clerici basita per il fuori onda in diretta: “So raccomandate” (video)

Nella puntata di oggi, lunedì 16 ottobre, di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha dovuto fare i conti con un bell’imprevisto. Un’atmosfera di grande imbarazzo è calata nello studio nel momento del celebre Gioco del Bonsai, quando a rispondere al telefono per provare a vincere il buono spesa in palio è stata una signora che, ignara di essere in diretta e già in collegamento con la conduttrice, si è lasciata scappare un commento decisamente polemico. Ecco che cosa è successo.

La gaffe della signora Maria

Il cooking show condotto da Antonella Clerici è ormai diventato un appuntamento fisso per moltissimi italiani: oltre a dare la possibilità agli appassionati di cucina di imparare nuove e gustose ricette, all’interno del programma vi sono anche numerosi giochi a premi ai quali è possibile partecipare telefonando al centralino della trasmissione. La posta in palio è bene o male sempre la stessa: buoni spesa di diverso valore. Una manna dal cielo per moltissime persone dati gli aumenti di prezzo dell’ultimo periodo.

Le gaffe però sono sempre dietro l’angolo e, come la storia ci insegna, a È sempre mezzogiorno sono molto comuni. Come anticipato, proprio nella puntata di oggi ce n’è è stata una davvero memorabile. Nel momento in cui Antonella Clerici si è seduta sull’ormai famosa altalena e ha dato il via al gioco, il centralino di È sempre Mezzogiorno le ha passato la signora Maria che, non sapendo di essere in onda, ha esclamato: “Avevano detto che ero la prima de questo e invece mo’ hanno passato un’altra. Queste so’ raccomandate…“

A quel punto Antonella, visibilmente imbarazzata e incredula di fronte all’accaduto, ha tentato di smorzare la tensione e ha risposto alla signora cercando di farle capire che fosse collegata e che tutti la stessero sentendo: “Pronto? Eh? (…) Sentivo che parlavi, non so di che cosa… (…) Non pensavi di parlare con me, parlavi anche col centralino. Magari pensavi di giocare…“.

Un gran colpo per la signora Maria che, a qual punto, capita la situazione e in preda all’imbarazzo ha cambiato subito argomento cercando di presentarsi. La concorrente ha quindi affermato di essere romana e di chiamare mentre si trovava in auto per raggiungere il paese d’origine del suo compagno.

La chiacchierata tra la concorrente e Antonella è poi proseguita normalmente ma la signora non è comunque riuscita a indovinare il numero di foglie dell’alberello sotto teca per un pelo. Va da sé quindi che la concorrente non si sia portata a casa il ricco montepremi ma una cosa è certa: l’avventura di oggi non sarà facile da dimenticare! A vincere è stata invece la futura mamma di nome Silvia che, nella chiamata successiva, ha indovinato il numero fortunato e si è accaparrata il lauto buono spesa.