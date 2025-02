E’ sempre mezzogiorno, Clerici post Sanremo: dedica e retroscena

Dopo il debutto nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici è tornata a casa nel suo studio Rai per una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno. Nelle vesti di mamma e presentatrice, oggi, indossa un paio di jeans e una maglia floreale attraverso cui si mostra in tutto il suo splendore. Entrando, non ha perso occasione di fare riferimento alla kermesse, ringraziando il suo caro amico Carlo Conti e la Rai che le hanno dato la possibilità di essere presente all’Ariston nei panni di co-conduttrice.

I ringraziamenti in diretta

“Sono tornata nel mio studio di E’ sempre mezzogiorno dopo un weekend tra amici – sono state le parole di apertura della puntata del 13 febbraio – mi sono divertita molto, è stata una bella sensazione ed emozione. Stare sul palco dell’Ariston mi rende molto felice”.

Antonella Clerici ha poi tenuto a ringraziare il suo collega e amico Carlo Conti, aggiungendo che anche la seconda serata del Festival ha riscontrato ottimi risultati.

Una puntata speciale in onore di Sanremo

La puntata del 13 febbraio si sta rivelando molto speciale proprio in onore di Sanremo. I cuochi che preparano i piatti in diretta nello studio di E’ sempre mezzogiorno hanno dedicato le pietanze ai cantanti in gara al Festival 2025. Uno dei professionisti in cucina ha realizzato la ricetta in onore di Francesca Michelin e durante il procedimento non solo è stata trasmessa la sua canzone ma Antonella Clerici ha detto la sua sull’artista che tanto adora. “E’ una ragazza tosta – ha affermato – avete visto che si è messa a piangere dopo l’esibizione? E’ proprio carina”.

L’esperienza della Clerici all’Ariston

Nel corso della puntata, la Clerici non perde occasione di leggere i messaggi dei telespettatori che inviano sui social. Oggi, c’è chi ha voluto complimentarsi con la conduttrice per il suo lavoro a Sanremo. Per molti, infatti, la presentatrice è stata unica e di un eleganza fuori dalle righe. “Professionale e padrona del palco, è una professionista e si vede” ha scritto qualcuno. “Mi sento a mio agio – ha risposto prontamente Clerici – è stato bello, quel palco è magico”.

La conduttrice, però, ha tenuto a precisare che nonostante non fosse la prima volta all’Ariston, ha provato timore e paura. Poi, non appena ha cominciato a presentare, tutta l’agitazione è sparita.

Il riferimento a Francesca Fagnani

Durante la puntata non sono mancati commenti e pareri sui cantanti e dirette da Sanremo. Tra le varie interviste è stata mandata in onda Noemi che è intervenuta in collegamento a E’ sempre mezzogiorno. La Clerici ha voluto omaggiare la cantante romana che sembra essere una delle sue preferite. E poi ha domandato: “Mi sono sentita con Fagnani, che ha detto sulla tua esibizione?”. Noemi, però, è rimasta vaga, affermando solo che ha ricevuto complimenti da parte della giornalista e conduttrice di Belve.

La padrona di casa ha poi salutato il pubblico italiano, dando appuntamento a domani con una nuova puntata del programma di cucina e incentivando le persone a seguire la terza serata di Sanremo.