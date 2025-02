E’ sempre mezzogiorno, Clerici lamentela continua. Puntata insolita

Antonella Clerici è tornata con il consueto appuntamento di E’ sempre mezzogiorno, in onda ogni giorno su Rai 1. Nella puntata di oggi 6 febbraio 2025, la conduttrice ha lasciato tuti a bocca aperta con un’uscita nei confronti dei cuochi che ogni volta mostrano al pubblico delle ricette da rifare nelle proprie abitazioni.

La frecciata di Antonella Clerici

Nel bel mezzo della preparazione del Rollè di pollo, la Clerici intenta a seguire il giovane cuoco a lavoro non ha potuto fare a meno di intromettersi e dire la sua. “Adesso passiamo al fondo di pollo – ha iniziato l’esperto – io ho già tagliato le carote”. Quelle parole hanno fatto intervenire la padrona di casa che ha affermato: “Oh grazie, io odio quando qui tutti tagliano cipolle, porro – ha esclamato – non è possibile che il pubblico deve stare a guardare tutto questo”.

Il suo intervento non è passato inosservato e chi ha seguito la trasmissione ha potuto vedere come tutti nello studio Rai sono rimasti a bocca aperta. Nessuno si aspettava che la Clerici potesse dire quella frase in diretta.

Puntata di lamentele da parte della conduttrice

La puntata del 6 febbraio si è rivelata un po’ critica per Antonella Clerici che fin dall’inizio non ha fatto altro che lamentarsi per vari motivi. Appena entrata nello studio ha spiegato che il riscaldamento era rotto e che non funzionava da nessuna parte in via Mecenate. La lamentela non ha tardato ad arrivare anche da parte dello chef che in quel momento era accanto a lei che ha aggiunto: “Pensavi fossi congelato come i pinguini che abbiamo nel bosco? Beh c’è mancato davvero poco…”.

La conduttrice ha continuato a sottolineare la situazione di disagio: “Siamo tutti congelati…Facciamo qualcosa? – e poi ancora – La Rai non pagherà più l’affitto qua in via Mecenate e chiudiamo la partita…Cambiamo studi…Io dico quello che penso…Io magari nel mio camerino ho la stufetta, ma c’è freddo…”.

Dopo la parentesi sui riscaldamenti, il pubblico ha notato il fatto che la Clerici sia stata fredda e distaccata per il resto della puntata come se avesse qualche preoccupazione a cui pensare. Il suo modo, infatti, si è rivelato insolito e scocciato rispetto a come ogni giorno si mostra agli italiani che da anni la seguono e supportano in ogni situazione.

Che sia già diretta a Sanremo? Manca davvero poco e i telespettatori e suoi fan non vedono l’ora di vederla scendere le scalinate dell’Ariston con uno dei suoi vestiti iconici.