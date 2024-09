È Sempre Cartabianca, ci risiamo: la regia sbaglia tutti gli ospiti!

Povera Bianchina Berlinguer! Neanche il tempo di ricominciare la stagione e la regia già le dà del filo da torcere. La prima puntata della seconda stagione di È Sempre Cartabianca si è aperta con l’ennesimo strafalcione tecnico. Neanche la pausa estiva è riuscita a migliore le cose, uno pensa che magari tornando dalle vacanze si è più riposati e più attenti, e invece no. Ma forse meglio così, ormai Bianca Berlinguer è talmente abituata alle gaffe del suo comparto dietro le quinte che se fosse tutto andato liscio sarebbe stato strano!

Rete Quattro dà il via alla nuova stagione, ricominciano tutti i programmi di approfondimento e attualità del serale e preserale. Stasera è il turno di Bianca Berlinguer, per la seconda volta in prima serata su Mediaset. È Sempre Cartabianca ha però quel qualcosa in più che gli altri programmi non hanno: una regia ballerina. Già Striscia La Notizia aveva beccato dei fuori onda della conduttrice spazientita perché dalla regia non gliene combinavano una giusta. Talmente famose le papere del programma che persino la comica Virginia Raffaele decise di dedicare alla Berlinguer uno dei suoi sketch, in cui nei panni della presentatrice si inalbera contro i tecnici. Visto che le cattive abitudini sono dure a morire, ci sono cascati di nuovo e addirittura in apertura di puntata.

Gaffe su gaffe a È Sempre Cartabianca: gli ospiti sbagliati scatenano le risate del web

Mentre sul profilo ufficiale del programma su Instagram danno il bentornato al pubblico e in studio Bianca Berlinguer accoglie il fidato Mauro Corona, sul web ridono ancora. Corona stamattina aveva postato un augurio per la nuova stagione del programma, affinché il pubblico possa seguire la trasmissione per informarsi senza annoiarsi mai. Impossibile annoiarsi quando dalla regia ne combinano una dietro l’altra! Ma cosa è successo? Bianca Berlinguer ha dato il benvenuto ai telespettatori dopo la pausa estiva e ha introdotto tutti i temi e gli ospiti della serata. In regia sono andati in cortocircuito nel momento della presentazione degli ospiti: mentre la Berlinguer annunciava nomi come Matteo Renzi, Alessandro Sallusti ecc, sullo schermo c’era una gigantografia di Albano.

Se vi foste persi il momento in diretta ve lo riproponiamo! Se il buongiorno si vede dal mattino, si prospetta una stagione molto lunga per Bianca Berlinguer, che si armi di pazienza!